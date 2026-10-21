Refuerzan en Huixquilucan atención para detección oportuna de cáncer de mama

En Huixquilucan refuerzan acciones de prevención contra cáncer de mama (Especial)

Prevención de cáncer de mama — En busca de brindar mayor atención preventiva en la detección de cáncer de mama entre las mujeres de comunidades más vulnerables de Huixquilucan, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que se reforzarán las acciones de atención a la salud en este rubro durante el presente año, con jornadas de mastografías gratuitas.

La alcaldesa resaltó que se han realizado un total de 355 mastografías gratuitas en tres jornadas organizadas en coordinación con instituciones de salud, para facilitar la detección oportuna de este mal.

Romina Contreras apuntó que la actividad más reciente se registró en la Explanada Municipal, donde se practicaron 70 estudios a mujeres mayores de 40 años, con apoyo del Sistema Municipal DIF y asistencia y asesoría de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM).

Los servicios también incluyeron orientación sobre autoexploración mamaria, entrega de material informativo y aplicación de vacunas contra distintas enfermedades. Asimismo, se ofrecieron revisiones generales para conocer indicadores básicos de salud.

De acuerdo con autoridades municipales, los estudios preventivos para detección oportuna de cáncer de mama se distribuyeron entre el Complejo Rosa Mística, el Centro Médico Huixquilucan y la Explanada Municipal, para acercar servicios preventivos a las habitantes y promover el cuidado de su salud.

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