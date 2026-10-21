Azucena Cisneros prepara el próximo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento nos Une”

El Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento nos Une”, impulsado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss se realizará del 28 de octubre al 02 de noviembre próximos en el marco del Día de Muertos, con la participación de más de 200 artistas, muchos de ellos habitantes del municipio.

La alcaldesa dejó claro que este es un evento para todo público pues señaló que la cultura es un derecho y debe estar al alcance de todas y todos. Detalló que habrá música para todos los gustos, desde jazz, rock urbano, hip hop, reguetón, freestyle, cultura afro-mexicana, circo, hasta techno y sonideros, entre otros géneros.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, las familias podrán acercarse a disfrutar del arte, la cultura y la magia del horneado de pan de muerto, una tradición que reúne generaciones.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss realizó la invitación a la población para ser parte de esta experiencia única que celebra las raíces, costumbres y el orgullo de compartir lo hecho con amor en Ecatepec.

“Contamos historias del barrio y creo que es lo que nos da cierta comunión con la gente” afirmó Chucho Tex, de Tex Tex, quien además adelantó que en el festival tocarán éxitos como Toque Mágico, Barrio Pobre y Te vas a acordar de mí.

Por su parte, Azuky, rapera y freestyler, destacó “Yo nací aquí, crecí aquí, estuve aquí toda mi vida. Entonces para mí también es muy especial tener la oportunidad de contactar con la gente del lugar en el que crecí, de una manera tan especial, tan importante y tan grande con mi arte”.

Lalo Blues, de Banda Bostik, reconoció que su agrupación viene del barrio, “de la vecindad abiertamente. Nacimos de ahí por una necesidad de hablar. La Banda Bostik, auténticamente del pueblo y para el pueblo”.