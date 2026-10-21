¿Sigue cerrada la México-Toluca? Reporte del bloqueo y protesta de madres buscadoras

Bloqueo en la carretera México-Toluca. Grupos de madres buscadoras han tomado la vialidad en señal de protesta. (Cuartoscuro)

La carretera México-Toluca continúa con afectaciones este miércoles 21 de octubre de 2026, luego de que integrantes de colectivos de madres buscadoras mantuvieran una protesta a la altura del municipio de Lerma, Estado de México, donde exigen respuestas de las autoridades sobre la desaparición de sus familiares.

¿Sigue cerrada la México-Toluca hoy 21 de octubre?

La movilización comenzó alrededor de las 11:00 horas del martes 20 de octubre y se prolongó durante toda la noche, provocando largas filas de automóviles, autobuses y camiones de carga. Aunque los manifestantes han permitido el paso intermitente de vehículos, la circulación hacia la Ciudad de México sigue sin normalizarse, mientras continúan las negociaciones con las autoridades estatales.

De acuerdo con los reportes más recientes, el bloqueo continúa afectando la circulación en dirección a la Ciudad de México, principalmente entre los kilómetros 48+200 y 48+500 de la carretera México-Toluca, en las inmediaciones de Plazas Outlet Lerma.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Estado de México confirmó el cierre en dirección a la capital, mientras que la circulación hacia Toluca fue liberada desde la tarde del martes.

🔄 ACTUALIZACIÓN VIAL ​Se mantiene bloqueo por manifestantes en la Carretera Federal México-Toluca, km 48+200 (dirección CDMX). ​🚘 Rutas alternas: • Autopista Toluca-Naucalpan • Carretera Estatal Tenango-La Marquesa ​Atienda indicaciones del personal en sitio. ​#PrecauciónVial #MéxicoToluca #Vialidad — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) October 21, 2026

Durante la mañana del miércoles, los manifestantes acordaron permitir el paso de algunos vehículos por un carril durante aproximadamente 10 minutos cada hora, aunque esto no ha sido suficiente para normalizar el tránsito.

El bloqueo ha generado las siguientes afectaciones:

México-Toluca, dirección CDMX: cierre con aperturas intermitentes a la altura de Plazas Outlet Lerma.

cierre con aperturas intermitentes a la altura de Plazas Outlet Lerma. Dirección a Toluca: circulación liberada desde el martes por la tarde.

circulación liberada desde el martes por la tarde. Libramiento Lerma-Xonacatlán: afectaciones y cierres reportados en dirección a la capital.

afectaciones y cierres reportados en dirección a la capital. Libramiento Bicentenario: bloqueo reportado a la altura de Xonacatlán.

bloqueo reportado a la altura de Xonacatlán. Autopista Toluca-Naucalpan: saturación vehicular debido a los automovilistas que buscan evitar la protesta.

¿Por qué protestan las madres buscadoras en la México-Toluca?

La manifestación es encabezada por familiares de personas desaparecidas e integrantes de los colectivos Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y Flores en el Corazón, quienes exigen una audiencia con José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han presentado avances suficientes en las investigaciones de más de 40 casos de desaparición, algunos de los cuales llevan varios años sin resolverse.

Entre las principales demandas de los colectivos destacan:

Avances en las investigaciones: conocer el estado de las carpetas relacionadas con sus familiares desaparecidos.

conocer el estado de las carpetas relacionadas con sus familiares desaparecidos. Audiencia con el fiscal: establecer una reunión directa con José Luis Cervantes Martínez.

establecer una reunión directa con José Luis Cervantes Martínez. Recursos para las búsquedas: garantizar el presupuesto necesario para realizar jornadas de localización en diferentes entidades.

garantizar el presupuesto necesario para realizar jornadas de localización en diferentes entidades. Apoyo institucional: mejorar la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y organismos de atención a víctimas.

mejorar la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y organismos de atención a víctimas. Compromisos verificables: establecer acuerdos y fechas concretas para continuar las investigaciones.

Elizabeth Machuca Campos, vocera del colectivo Flores en el Corazón, denunció que la falta de recursos ha dificultado las jornadas de búsqueda programadas en otras entidades, pues algunas actividades han sido pospuestas sin establecer nuevas fechas.

Aunque representantes de la Fiscalía mexiquense acudieron al lugar para iniciar conversaciones, los familiares advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener respuestas concretas a sus exigencias.

Automovilistas se enfrentan con madres buscadoras tras más de 24 horas de bloqueo

La tensión aumentó durante la mañana de este miércoles, cuando varios automovilistas intentaron retirar las barricadas instaladas por los manifestantes para impedir el paso de vehículos.

En videos difundidos en redes sociales se observan empujones, discusiones y enfrentamientos físicos entre conductores y algunos integrantes de los colectivos, luego de que varias personas permanecieran varadas durante horas.

Uno de los incidentes ocurrió cuando un camión de carga intentó avanzar entre los manifestantes, lo que provocó una confrontación en la que algunas personas lanzaron piedras hacia la unidad. Otras participantes de la protesta intervinieron para intentar detener las agresiones.

Durante la noche del martes, las filas de vehículos alcanzaron hasta 10 kilómetros, mientras que algunos conductores denunciaron haber permanecido detenidos durante más de 14 horas.

Por su parte, las madres buscadoras denunciaron agresiones y señalaron que las autoridades no habían garantizado condiciones suficientes de seguridad para desarrollar su manifestación.

Granaderos llegan luego de que la policía de género se fuera, reportan las madres buscadoras

Luego de la presencia de policía de género en los bloqueos hechos por parte de las madres buscadoras en la carretera México-Toluca, se reporta que arribaron granaderos enviados por parte de la Policía Estatal al lugar, en el que automovilistas se enfrentaron ya a las manifestantes, al querer retirar vallas y barreras que bloquean el paso en la vialidad.

A pesar del desconocimiento por parte de las madres buscadoras por si la presencia de los granaderos es para retirarlas o defenderlas, La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha pedido a las autoridades privilegiar el diálogo, así como proteger a las a las familias de personas desaparecidas.

Del mismo modo se ha reconocido la necesidad que reestablecer el tránsito vehicular en la zona sin poner en riesgo ni a manifestantes ni a conductores.

Las madres buscadoras mantienen su exigencia de reunirse directamente con el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez para solicitar avances en las más de 40 investigaciones por familiares y personas desaparecidas en el estado.

#ÚLTIMAHORA Madres buscadoras que están en protesta en la carretera México - Toluca reportan que policía de género se fue y llegaron granaderos, pero que desconocen si para apoyar en materia de seguridad a favor de ellas o contra de ellas, las familias sienten que están esperando a que abran el carril para bloquearlas. Ojo aquí @article19mxca —  Niño Problema (@elhaaronjpg) October 21, 2026

¿Cuáles son las rutas alternas por el bloqueo de la México-Toluca?

Ante el cierre de la carretera, el Centro SICT Estado de México recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar el punto de concentración de los manifestantes.

Las principales opciones son:

Autopista Toluca-Naucalpan: permite conectar el Valle de Toluca con la zona norponiente del Valle de México, aunque presenta tránsito intenso por los desvíos.

permite conectar el Valle de Toluca con la zona norponiente del Valle de México, aunque presenta tránsito intenso por los desvíos. Carretera estatal Tenango-La Marquesa: ofrece una alternativa para rodear la zona afectada de Lerma.

ofrece una alternativa para rodear la zona afectada de Lerma. Carretera libre México-Toluca: algunos tramos pueden funcionar como alternativa, pero deben verificarse los cierres antes de ingresar.

algunos tramos pueden funcionar como alternativa, pero deben verificarse los cierres antes de ingresar. Vialidades secundarias de Lerma: pueden permitir rodear parcialmente la zona del bloqueo, dependiendo de las restricciones locales.

Las autoridades recomiendan revisar las condiciones de circulación antes de salir, anticipar los traslados y atender las instrucciones del personal de tránsito desplegado en la zona.