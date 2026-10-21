Metro llama a sujetar paraguas, bastones y muletas para prevenir accidentes en vías

Paraguas en las vías del tren

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro llamó a las personas usuarias a sujetar firmemente paraguas, bastones y muletas mientras esperan el tren, así como a respetar la línea amarilla de seguridad para prevenir accidentes y evitar afectaciones al servicio.

El organismo explicó que las vías cuentan con una barra guía que suministra 750 volts de corriente continua para la operación de los trenes, por lo que la caída de objetos, especialmente los metálicos, puede provocar cortocircuitos y representar un riesgo para las personas.

De enero a octubre de 2026, el Metro ha registrado la caída de 150 paraguas, 114 bastones o muletas, 73 juegos de llaves y 43 termos metálicos a las vías. Ante estas situaciones, el personal debe realizar maniobras especiales para retirar los objetos y revisar las instalaciones.

¿Qué hacer si un objeto cae a las vías del Metro?

Para prevenir accidentes, el STC recomienda mantener las pertenencias sujetas mientras se permanece en los andenes y no rebasar la línea amarilla.

En caso de que un paraguas, bastón, muleta u otro objeto caiga a las vías, las personas usuarias deben avisar inmediatamente al personal del Metro y evitar intentar recuperarlo por cuenta propia. Esta medida permite que los trabajadores realicen las maniobras necesarias bajo los protocolos de seguridad correspondientes.

El organismo recordó la importancia de estas precauciones luego de que la mañana de este miércoles un bastón cayera a las vías de la estación Zaragoza, de la Línea 1, y provocara un arco eléctrico que causó quemaduras a dos personas, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención especializada.

Asimismo, la noche anterior, una muleta cayó a las vías de la estación Moctezuma, también de la Línea 1. El incidente requirió un corte de corriente de 20 minutos y ocasionó afectaciones al servicio, aunque no se reportaron personas lesionadas.

El Metro reiteró que seguir las indicaciones de seguridad y reportar oportunamente cualquier objeto que caiga a las vías contribuye a proteger a los usuarios y al personal, además de facilitar la operación del sistema de transporte.