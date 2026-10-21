Sheinbaum y Delfina Gómez acuerdan agilizar trámites de vivienda en Edomex





La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez acordaron agilizar los trámites y fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para avanzar en la implementación del programa Vivienda para el Bienestar.

El acuerdo se estableció durante una reunión de trabajo realizada en Palacio Nacional, en la que participaron gobernadoras, gobernadores, así como presidentas y presidentes municipales.

En el encuentro, las autoridades revisaron los avances del programa federal, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas a lo largo del sexenio, con el objetivo de beneficiar a 12 millones de familias en todo el país.

Tras la reunión, Delfina Gómez señaló en sus redes sociales que el trabajo coordinado busca garantizar el acceso a una vivienda digna para más familias.

“Con su liderazgo, seguimos garantizando el derecho a un hogar digno para más familias”, publicó la mandataria mexiquense.