Cumple 15 años sede del C5; multiplican 14 veces sus cámaras

C5 El próximo 25 de octubre se cumplen 15 años de la inauguración del complejo ubicado en la colonia Del Parque, en la alcaldía Venustiano Carranza. (C5CDMX)

En sus primeros 15 años en su actual sede, el Centro de Comando, Control, Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México ha multiplicado 14.4 veces la infraestructura de videovigilancia, lo que lo posiciona como el más robusto del continente.

El próximo 25 de octubre se cumplen 15 años de la inauguración del complejo ubicado en la colonia Del Parque, en la alcaldía Venustiano Carranza, entonces llamado Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración (C4i4).

“En 2011, la capital nacional contaba con 8 mil 310 cámaras del C5; actualmente suman 119 mil 735. El objetivo definido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es llegar a 150 mil cámaras en el año 2030”, destacó Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5.

“La evolución cuantitativa y cualitativa de la infraestructura ha consolidado a la Ciudad de México como la metrópoli del continente americano con el sistema de videovigilancia pública más robusto, incluso por arriba de urbes como Nueva York”, afirmó Guerrero Chiprés.

Guerrero Chiprés añadió que las alcaldías con mayor incremento porcentual en el número de cámaras han sido Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta, que multiplicaron el número de equipos en 26, 22 y 19 veces. “Se trata de demarcaciones periféricas priorizadas en la política de seguridad de la Jefa de Gobierno”, enfatizó.

En estos 15 años se pasó de la nomenclatura C4i4 a la denominación formal, en 2015, del C5. En 2017, la línea 066 se conformó como la plataforma unificada 9-1-1, integrando la gestión del 089 Denuncia Anónima y la difusión de la alerta sísmica; en julio de 2022 la ahora presidenta Claudia Sheinbaum implementó la línea *765 SOS Mujeres, y en noviembre de 2024 Brugada instruyó la Línea Antiextorsión 55 5036 3301.

“Además del crecimiento en el número de cámaras, en este periodo, durante la administración de la ahora Presidenta Sheinbaum, se construyeron los edificios del C2 Central de Abasto y el C2 Centro Histórico, que se sumaron a los cinco existentes, uno en cada punto cardinal”, detalló el Coordinador General del C5.

Actualmente, la estrategia Aliados C5 se suma a la evolución promoviendo la videovigilancia mixta a través de la conexión de cámaras privadas a la infraestructura pública.

Hasta la fecha, se contabilizan 544 cámaras de videovigilancia incorporadas a la infraestructura del C5.

Desde 2017, el número de emergencias 9-1-1 acumula 16 millones 445 mil 903 llamadas, y los años con mayor promedio diario han sido 2018, 2017 y 2021. Este año se han atendido cada día 3 mil 754 reportes, equivalentes a una disminución de 22.2 por ciento respecto al primer año de operaciones.