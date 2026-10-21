Ecobici ampliará a 60 minutos los viajes durante el Paseo Nocturno de Día de Muertos

Las personas usuarias de ECOBICI con membresía estándar podrán realizar viajes de hasta 60 minutos durante el Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos 2026, que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre, como parte de una serie de actividades especiales organizadas por el sistema de bicicletas compartidas.

La ampliación representa 15 minutos adicionales respecto al límite habitual de 45 minutos y busca facilitar la participación de los usuarios en el recorrido, que contará con intervenciones artísticas, dinámicas recreativas y contenidos relacionados con las tradiciones mexicanas.

Bajo el concepto “Pedaleando con recuerdos”, ECOBICI incorporará una salpicadera conmemorativa diseñada por la artista Alina Torres, conocida en redes sociales como @where.the.papper.things.are. La pieza fue elaborada originalmente a mano mediante la técnica de papercraft y posteriormente digitalizada para integrarse a las bicicletas del sistema.

Las actividades previstas incluyen el rally “Camino al Mictlán”, inspirado en los nueve niveles del inframundo de la cosmovisión mexica. Las personas participantes podrán localizar viniles especiales colocados en las bicicletas y obtener premios como parte de esta dinámica.

La programación también contempla la participación de la Rocola ECOBICI, que acompañará el paseo con una selección musical especial y sorpresas para los asistentes.

Además, las pantallas de las cicloestaciones mostrarán leyendas relacionadas con edificios emblemáticos y sitios considerados embrujados de la Ciudad de México, con el propósito de incorporar relatos y elementos culturales a la experiencia de movilidad.