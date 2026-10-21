Estudiantes de la FES Aragón bloquean Avenida Central ¿Por qué protestan los universitarios? (FES Aragón)

El día de hoy, miércoles 21 de octubre, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Plantel Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron y bloquearon Avenida Central con dirección a Las Américas, debido a que sus exigencias fueron ignoradas por las autoridades de la institución.

De acuerdo a distintos reportes, la protesta no solo fue por parte de los estudiantes, sino que también se reunieron docentes y empleados de la FES Aragón, quienes impidieron el paso de vehículos y se formó una fila de al menos dos kilómetros. Actualmente, la protesta ya se replegó a las instalaciones del plantel.

¿Por qué protestan los estudiantes de la FES Aragón?

Los estudiantes convocaron a una asamblea tripartita el pasado lunes 19 de octubre en la que también llamaron a docentes y trabajadores. Ahí se acordó un pliego petitorio para llevar a las autoridades.

De acuerdo a los colectivos estudiantiles, entre las cosas que se pedían estaba la atención a la salud mental, así como campañas de educación sexual, además de insumos para la escuela y la debida atención a la situación de violencia de género.

También acordaron retomar las demandas de los trabajadores, como la basificación y apertura de plazas. Otra de las propuestas es que los estudiantes decidan sobre el presupuesto, ya que consideran que la universidad es antidemocrática respecto a esas problemáticas.

¿Qué ha respondido la FES Aragón ante las peticiones de sus estudiantes?

Ante las distintas señalaciones, las autoridades de la FES Aragón han publicado un comunicado en atención al pliego petitorio recibido el lunes 19 de octubre. Actualmente, hicieron un llamado a una mesa de diálogo para el día lunes 26 de octubre a las 15:00 horas.

También mencionan que el martes ya habían presentado una respuesta institucional con la participación de la directora, pero que en encuentros de los días martes y miércoles se presentaron situaciones que impidieron la continuidad del diálogo.