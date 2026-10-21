Edomex entrega 770 tarjetas de “Jóvenes con Bienestar” en Ecatepec

El Gobierno del Estado de México entregó 770 tarjetas del programa “Jóvenes con Bienestar” en Ecatepec, una estrategia que tiene como objetivo brindar más oportunidades para estudiar, desarrollarse y construir un mejor futuro a las juventudes mexiquenses.
A través de la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), se realizó la segunda jornada de encuentro de atención directa a las y los jóvenes de una gira estatal que contempla la distribución de 6 mil apoyos durante este año.
Durante el evento, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, destacó que este programa está dirigido a personas de entre 18 y 29 años que viven en condiciones de pobreza y no han concluido su educación básica (primaria, secundaria y educación media superior).
A través de este programa se contribuye a que las y los beneficiarios puedan retomar y concluir sus estudios, para tener un mejor desarrollo académico, personal y social que les permita ampliar sus oportunidades laborales y de vida.
Los beneficiarios también tienen acceso a servicios complementarios que contribuyen a su bienestar integral, como atención médica, seguro dental, atención psicológica, orientación nutricional, un club de descuentos y acceso a espacios culturales y de entretenimiento, incluidos teatros y cines.
El Gobierno del Estado de México recuerda a las y los jóvenes, mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la Secretaría para conocer los próximos avisos y las siguientes etapas de atención del programa, en la página: https://bienestar.edomex.gob.mx/, y en redes sociales: “Secretaría de Bienestar Estado de México” en Facebook y ”@BienestarEdoMx” en X.