Prevén derrama de 12 mil mdp en CDMX por Día de Muertos

Gran desfile de Día de Muertos 2024 (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM/Edgar Negrete Lira)

Las celebraciones por el Día de Muertos dejarán una derrama económica estimada en 12 mil 396 millones de pesos en la Ciudad de México, en beneficio de 68 mil 100 establecimientos mercantiles, de los cuales 93.3 por ciento son micronegocios, así lo informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la capital.

De acuerdo con el organismo empresarial, el consumo durante esta temporada impulsará principalmente las ventas en mercados públicos, panaderías, florerías, restaurantes, hoteles y comercios dedicados a la venta de productos tradicionales y artículos para las ofrendas.

Entre los productos con mayor demanda se encuentran las flores de cempasúchil, el pan de muerto, dulces y los elementos decorativos utilizados en los altares.

La Coparmex CDMX señaló que el costo de una ofrenda en los hogares capitalinos puede oscilar entre 200 y 4 mil pesos, dependiendo de los productos y materiales que se adquieran.

El presidente de la organización, Adal Ortiz Ávalos, destacó que la actividad comercial vinculada con esta celebración también tiene un impacto en el empleo, pues más de 461 mil personas trabajan en los establecimientos que se benefician de la temporada.

“Una derrama económica de esta magnitud debe traducirse en mayores ingresos para las familias, fortalecimiento del mercado interno y oportunidades de crecimiento para las pequeñas empresas”, aseguró.

El dirigente empresarial consideró que el reto consiste en convertir el incremento temporal del consumo en oportunidades de desarrollo económico sostenido, mediante condiciones que favorezcan la formalidad, eleven la productividad y permitan conservar los puestos de trabajo.

Asimismo, destacó la participación de los sectores turístico, restaurantero y de entretenimiento, cuya actividad genera oportunidades para productores, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios que forman parte de las cadenas de valor asociadas con las festividades.