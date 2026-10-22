Chapultepec tendrá festival gratuito de Día de Muertos del 30 de octubre al 1 de noviembre

Sedema Sedema (La Crónica de Hoy)





El Bosque de Chapultepec albergará del 30 de octubre al 1 de noviembre el festival de Día de Muertos “El Sendero del Cempasúchil”, con actividades gratuitas en la Segunda Sección, entre ellas espectáculos de drones, ofrendas tradicionales, instalaciones artísticas y presentaciones de música y danza.

Las actividades se realizarán de 14 a 22 horas en el Paseo de los Compositores, junto al Lago Mayor, donde se instalarán espacios para celebrar una de las principales tradiciones mexicanas.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), organizadora del encuentro, informó que la programación incluirá espectáculos nocturnos de drones con figuras alusivas al Día de Muertos, así como un carnaval con catrinas, alebrijes, mojigangas, comparsas y personajes monumentales.

También se instalarán ofrendas y espacios artísticos, además de la experiencia denominada “Water Lanterns”, que contempla actividades de luz y memoria sobre las aguas del Lago Mayor.

El festival busca reunir expresiones culturales y artísticas en uno de los principales espacios recreativos de la capital, con opciones dirigidas a familias y visitantes.

Accesos y transporte

Para llegar al festival, los asistentes podrán ingresar por distintos puntos de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, entre ellos las estaciones del Metro Constituyentes y Auditorio, así como Fernando Alencastre, Electrificación, Skate Park, Calzada Flotante, Papalote Museo del Niño y Los Pinos.

Además, se habilitará un circuito especial de Turibús para conectar la estación Auditorio del Metro con el lugar del encuentro.

Quienes acudan en automóvil podrán estacionarse en la zona de Los Pinos y caminar hacia el festival a través de la Calzada Flotante.

La Sedema indicó que los detalles y las actualizaciones de la programación estarán disponibles en el sitio festivaldiademuertos.com y en la cuenta de Instagram @festivaldiademuertoss.