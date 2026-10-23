Baja percepción de inseguridad en ocho municipios del Edomex

Mesa de Paz número 201, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez

La percepción de inseguridad disminuyó en los ocho municipios del Estado de México incluidos en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en comparación con septiembre de 2025, de acuerdo con los resultados revisados este viernes durante la Mesa de Paz estatal.

Tlalnepantla registró la mayor reducción anual, con 26.1 por ciento, y también encabezó la comparación trimestral, con una disminución de 18.8 por ciento entre junio y septiembre de 2026.

Los otros municipios evaluados son Nezahualcóyotl, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Chimalhuacán y Toluca.

En el comparativo entre junio y septiembre de este año, seis de las ocho demarcaciones registraron una reducción en la percepción de inseguridad. Además de Tlalnepantla, destacaron Cuautitlán Izcalli, con una disminución de 4.4 por ciento; Naucalpan, con 4.2 por ciento, y Atizapán de Zaragoza, con 3.9 por ciento.

En la Mesa de Paz número 201, la gobernadora Delfina Gómez señaló que se mantiene la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para atender los problemas de seguridad en la entidad.

El gobierno mexiquense atribuyó los resultados a las acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno, entre las que mencionó el Mando Unificado Zona Oriente, las labores de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, así como los operativos tácticos y de inteligencia.

La mandataria estatal indicó que se continuará con el trabajo coordinado para mejorar las condiciones de seguridad en los municipios.