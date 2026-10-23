CDMX entrega 3 mil 317 créditos para vivienda y anuncia meta de 10 mil escrituras en 2027

El Gobierno de la Ciudad de México entregó 3 mil 317 créditos para mejoramiento, construcción progresiva y sustentabilidad de viviendas, con una inversión superior a 521 millones de pesos, además de 300 escrituras de vivienda social. Para 2027, la administración capitalina se fijó la meta de otorgar 10 mil documentos de propiedad a familias que aún no cuentan con ellos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que los apoyos de vivienda beneficiarán a 3 mil 317 familias y a 11 mil 278 personas. Del total de créditos, 2 mil 381 corresponden a acciones de mejoramiento, 665 a vivienda nueva progresiva y 271 a proyectos de sustentabilidad.

Con las 300 escrituras entregadas este jueves suman 3 mil 300 documentos de propiedad otorgados durante 2026, cifra que representa un incremento superior a 200 por ciento respecto del promedio anual previo, de alrededor de mil escrituras.

“Vamos a entregar más de 10 mil escrituras el próximo año”, afirmó Clara Brugada. El objetivo es atender los casos de viviendas construidas por el Instituto de Vivienda (INVI) que todavía no cuentan con documentos definitivos de propiedad.

La mandataria también anunció que su gobierno buscará facilitar la escrituración de inmuebles particulares mediante créditos accesibles y la reducción de impuestos locales relacionados con estos trámites.

Aclaró que esta medida no se refiere a las escrituras del INVI, que son gratuitas, sino a propiedades privadas cuyos dueños enfrentan costos elevados para formalizar la tenencia.

Indicó que escriturar una propiedad puede costar más de 40 mil pesos, dependiendo de las características del inmueble, por lo que algunas familias posponen el trámite o mantienen documentos sin actualizar, incluso después de comprar una vivienda o recibirla por herencia.

Buscan ampliar apoyos y facilitar construcción de vivienda

En materia de mejoramiento habitacional, Inti Muñoz, secretario de Vivienda, informó que durante 2026 se habían autorizado 15 mil 488 créditos, por más de 2 mil 533 millones de pesos, mientras que 15 mil 468 ya habían sido entregados, con una inversión superior a 2 mil 500 millones. La meta para el cierre del año es alcanzar 20 mil créditos.

Los apoyos de esta jornada llegaron a las 16 alcaldías. Iztapalapa concentró 600 acciones, Xochimilco 584 y Tlalpan 415, mientras que el resto se distribuyó entre las otras demarcaciones.

El 63 por ciento de los créditos se otorga a mujeres jefas de familia y cerva de nueve de cada 10 acciones corresponden a los dos rangos de menores ingresos contemplados por el programa. Además, las obras asociadas a estos apoyos reportan 6 mil 634 empleos directos y 332 indirectos.

El funcionario sostuvo que el mejoramiento de las viviendas permite a las familias conservar sus hogares y permanecer en sus comunidades, por lo que vinculó el programa con las medidas para enfrentar la gentrificación y garantizar el arraigo vecinal.

“Mejorar la vivienda también fortalece el arraigo vecinal. Permite que las familias sigan viviendo en sus barrios, cerca de sus redes y cerca de su comunidad”, expresó.

Además, Clara Brugada explicó que los créditos pueden utilizarse para ampliar habitaciones, reparar instalaciones o demoler y reconstruir viviendas en terrenos familiares, siempre de acuerdo con las condiciones de uso de suelo. La intención, dijo, es que varias generaciones puedan habitar un mismo predio con espacios independientes.

Como ejemplo, mencionó el caso de María del Carmen Jacqueline Marmolejo, quien recibió un crédito de 223 mil pesos para demoler su casa y construirla nuevamente, debido al deterioro del inmueble y a las inundaciones que ha padecido en la alcaldía Venustiano Carranza.

La beneficiaria señaló que utilizará los recursos para levantar una nueva vivienda y agradeció el apoyo del INVI. Brugada agregó que el programa contempla asesoría técnica para orientar las obras y evitar errores de construcción.

La jefa de Gobierno dijo que los financiamientos se entregan sin intereses y que los pagos se establecen de acuerdo con los ingresos de cada beneficiario. En el caso de Marmolejo, la mensualidad será de mil 800 pesos.

“Lo importante es que sí se pague”, dijo Brugada, al señalar que la recuperación de los recursos permite financiar a otras familias.

También llamó a difundir la posibilidad de solicitar créditos para incorporar tecnologías sustentables a las viviendas, como calentadores solares y sistemas para aprovechar el agua pluvial, así como otras adecuaciones que contribuyan al ahorro y al cuidado ambiental.

Finalmente, recordó que al inicio de su administración se duplicó el presupuesto destinado a los programas de mejoramiento y construcción de vivienda, de 4 mil millones a 9 mil millones de pesos, como parte de la política para ampliar el acceso a una vivienda digna en la capital.