Naucalpan entrega más de 116 mil canastas alimentarias para apoyar a familias vulnerables

Con el objetivo de apoyar la economía de los hogares y facilitar el acceso a alimentos nutritivos, el Gobierno Municipal de Naucalpan realizó la segunda entrega del programa Impulsando tu Alimentación, mediante el cual se distribuyen canastas alimentarias a personas en situación de vulnerabilidad. La entrega fue encabezada por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, en la explanada del Palacio Municipal, donde se destacó la importancia de brindar apoyos directos a las familias para reducir los gastos destinados a la compra de productos básicos.

De acuerdo con las cifras del programa, entre 2025 y 2026 se han entregado 116 mil 801 canastas alimentarias, con un beneficio directo para 38 mil 933 personas. Además, se estima que el apoyo alcanza indirectamente a 194 mil 665 habitantes de Naucalpan. El programa es coordinado a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social y está dirigido principalmente a personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y hogares que enfrentan condiciones económicas difíciles.

La distribución de estos apoyos busca contribuir a que las familias cuenten con alimentos para cubrir parte de sus necesidades cotidianas, especialmente en aquellos hogares donde los ingresos resultan insuficientes para cubrir todos los gastos. La compra de productos básicos representa una parte importante del presupuesto familiar, por lo que la entrega de canastas alimentarias puede ayudar a disminuir algunos gastos y permitir que los recursos disponibles se destinen a otras necesidades, como el pago de servicios, transporte y medicamentos.

Durante esta jornada, el gobierno municipal reiteró que los recursos públicos destinados a programas sociales tienen como propósito atender a los sectores que requieren mayor respaldo y mejorar sus condiciones de vida. Se destacó la importancia de mantener acciones que contribuyan al bienestar de la población, particularmente de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una alimentación suficiente y de calidad.

El programa Impulsando tu Alimentación forma parte de las estrategias municipales de asistencia social que buscan atender las necesidades de las familias naucalpenses mediante la entrega de productos alimentarios. Naucalpan busca continuar apoyando la economía de los hogares y ampliar la atención a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, con el propósito de contribuir a una mejor alimentación y al bienestar de la población.