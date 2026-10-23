Clima en CDMX: activan alerta amarilla en seis alcaldías por bajas temperaturas para este sábado 24 de octubre

Frío CDMX Protección Civil activa alerta amarilla para 6 alcaldías. (cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío en la Ciudad de México para el 24 de octubre. Las bajas temperaturas afectarán las alcaldías de mayor altitud.

Alerta amarilla por frío: ¿Qué alcaldías afectará?

Continúan los efectos del Frente Frío 2 mientras que el Frente Frío 3 se forma al noroeste del país. Una masa de aire frío se mueve al norte y provoca bajas temperatura en el Valle de México.

En la Ciudad de México, Protección Civil ha activado alerta amarilla para seis alcaldías que amanecerán con bajas temperaturas el sábado 23 de octubre. Estas son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Es el segundo día consecutivo en que se activa la alerta en las mismas demarcaciones. Se presentarán temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.

Protección Civil proporciona

Utilizar varias capas de ropa , de preferencia de algodón o lana, especialmente si perteneces a un sector vulnerable (niños y adultos mayores)

, de preferencia de algodón o lana, especialmente si perteneces a un sector vulnerable (niños y adultos mayores) Cubrirte nariz y boca .

. Resguardar macotas de frío.

de frío. Evitar cambios buscos de temperatura .

. Mantenerte hidratado y consumir alimentos que contengan vitamina A y C.

y consumir alimentos que contengan vitamina A y C. Humectar la piel para evitar resequedad.

Por suerte, la disminución de temperatura no vendrá acompañada de lluvias, pues no se pronostica precipitación para todo el fin de semana, únicamente cielo parcialmente nublados.