Día de Muertos en Tlalpan 2026: recrearán los nueve niveles del Mictlán; habrá lucha libre, cine y recorridos

Día de Muertos en Tlalpan La alcaldía deTlalpan, se prepara para las festividades el Día de Muertos, con diversos eventos artísticos

La alcaldía Tlalpan realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre la Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026, un festival cultural que tendrá como principal atractivo una representación artística de los nueve niveles del Mictlán, el inframundo de la cosmovisión mexica.

La experiencia será desarrollada por colectivos culturales y comenzará con una representación del tzompantli, para después conducir a los visitantes por distintas instalaciones que explicarán los simbolismos y relatos relacionados con el tránsito entre la vida y la muerte en las tradiciones prehispánicas.

Al presentar el evento, la alcaldesa Gaby Osorio señaló que el objetivo es que el público no sólo recorra las instalaciones, sino que también conozca el significado de estas representaciones y la riqueza cultural de los pueblos originarios.

¿Qué actividades habrá en la Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026?

El programa contempla actividades para todas las edades, entre ellas:

Danza y teatro.

Conciertos y música en vivo.

Narraciones orales.

Recorridos de leyendas.

Proyecciones de cine.

Exposiciones.

Lucha libre.

Actividades familiares.

Las sedes serán la Plaza de la Constitución, la Plaza del Bolero, Casa Frissac, el Museo de Historia de Tlalpan y el Auditorio Javier Barros Sierra.

Las actividades también llegarán a los 11 pueblos de Tlalpan

La directora de Turismo de la alcaldía, Ammy Bañuelos, informó que la programación también se extenderá a los 11 pueblos originarios de Tlalpan, en coordinación con autoridades tradicionales, colectivos y organizaciones comunitarias.

El objetivo, explicó, es preservar las expresiones culturales propias de cada comunidad y acercar las actividades artísticas a más habitantes de la demarcación.

Por su parte, Rafael Pérez Laurrabaquio, director general de Derechos Culturales, Educativos, Ciencia y Tecnología, indicó que la celebración fue diseñada como una experiencia inmersiva para acercar al público a las distintas visiones sobre la muerte presentes en las cosmovisiones prehispánicas y las tradiciones populares.

Productores y artistas locales participarán en la celebración

En la organización participan agrupaciones como el Taller de Arte Contemporáneo, Hojarasca y diversos colectivos culturales de Tlalpan.

Además, las ofrendas y espacios serán adornados con flores de cempasúchil cultivadas por productores de San Miguel Topilejo y La Magdalena Petlacalco, comunidades donde esta actividad forma parte de las tradiciones locales.

La programación completa de la Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026 podrá consultarse en las redes sociales oficiales de la alcaldía.