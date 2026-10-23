Hedor en Xochimilco: almacen frigorífico opera pese a suspensión... y malos olores afectan a vecinos y jardín de niños

Almacenamiento frigorífico en Tepepan

Vecinos, comerciantes y padres de familia de Santa María Tepepan, en la alcaldía Xochimilco, denunciaron que un almacén frigorífico continúa generando malos olores y presuntas afectaciones sanitarias, pese a que anteriormente habría sido suspendido por las autoridades. Ante la falta de soluciones, los inconformes bloquearon este viernes la avenida 16 de Septiembre, entre las estaciones Periférico y Tepepan del Tren Ligero, para exigir el cierre definitivo del establecimiento.

De acuerdo con los manifestantes, dentro del inmueble permanece almacenada carne en avanzado estado de descomposición, lo que ha provocado olores desagradables que se extienden hacia las viviendas, comercios y calles cercanas. También denunciaron que los residuos podrían estar afectando la red de drenaje de la colonia.

La principal preocupación de los padres de familia es la cercanía del frigorífico con el jardín de niños República de Chile, donde estudian menores de seis años. Según señalaron, algunos alumnos han presentado infecciones respiratorias, problemas estomacales y alergias que relacionan con las condiciones del establecimiento.

“Nos hemos reunido aquí por una razón que nos indigna a todos, pero que, sobre todo, pone en riesgo la salud y la vida de nuestros hijos”, expresaron durante la protesta.

🏫 Habitantes de Santa María Tepepan, en Xochimilco, expresaron su sentir por los olores que, aseguran, provienen de un establecimiento de refrigeración ubicado cerca a una escuela. Los vecinos señalaron que desconocen qué actividades se realizan dentro del inmueble y cuál es el origen de esto. Ante esta situación, los residentes cerraron la avenida 16 de Septiembre para solicitar la ayuda del gobierno local. Además, pidieron que se revisen las condiciones del establecimiento. #Xochimilco #SantaMaríaTepepan #CDMX — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 23, 2026

Falta de atención de las autoridades

Los padres de familia aseguraron que el problema no es reciente y que anteriormente habían presentado solicitudes formales ante la alcaldía Xochimilco y las autoridades sanitarias para pedir una revisión del frigorífico.

Sin embargo, denunciaron que, pese a entregar oficios, reunir firmas y solicitar la intervención de las instituciones correspondientes, no recibieron una solución que permitiera atender las condiciones que afectan a la comunidad.

Bloqueo entre la estación periférico y te pepan del Tren Ligero

De acuerdo con los manifestantes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) acudió al establecimiento y colocó sellos de suspensión debido a presuntas irregularidades sanitarias. No obstante, acusaron que estos fueron quebrantados para continuar con las actividades del inmueble.

Por esta razón, solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para investigar la presunta violación de los sellos oficiales, además de exigir que se determine quiénes son responsables de mantener el establecimiento en funcionamiento.

A esta situación se suma la denuncia sobre un tubo de desagüe ubicado en la parte trasera del frigorífico, por el cual, según los vecinos, se han vertido líquidos y residuos orgánicos directamente hacia la vía pública.

Los inconformes señalaron que desconocen la composición de estas descargas, pero consideran necesario que las autoridades ambientales investiguen si representan un riesgo para la salud y si han provocado contaminación en la red de drenaje.

Almacenamiento frigorífico en Tepepan

Comerciantes afectados por los malos olores

Las molestias también forman parte de la vida cotidiana de quienes trabajan y viven alrededor del frigorífico, donde se encuentran negocios de tacos, tamales, chilaquiles y repostería. Sus propietarios aseguran que llevan tiempo soportando olores desagradables que se intensifican principalmente durante las mañanas y las noches.

Doña María, propietaria de un puesto de tacos, explicó que tanto su negocio como su vivienda se encuentran entre los inmuebles más cercanos al establecimiento, por lo que constantemente percibe los malos olores.

Aunque durante el recorrido el viento impedía distinguirlos con claridad, aseguró que en otros momentos del día la situación llega a ser insoportable.

“Venga en la mañana o en la noche y van a sentir el olor nauseabundo que hay en este lugar. La verdad, no sé por qué no te vomitas, tal vez porque uno se va acostumbrando”, comentó.

A unos metros, el joven encargado de un negocio de repostería señaló que el olor llega a ser tan fuerte que ha tenido que colocar inciensos y velas aromáticas para intentar disminuirlo dentro del establecimiento.

Explicó que utiliza fragancias intensas, aunque normalmente no son de su agrado, porque los aromas suaves resultan insuficientes para contrarrestar el olor que llega desde el frigorífico.

“Pongo inciensos con aromas fuertes. La verdad, yo no soy tanto de estos aromas, pero por el mal olor que llega a sentirse, apenas estos aromas fuertes pueden taparlo”, relató.

El comerciante agregó que hay días en los que ni siquiera estas medidas funcionan y aseguró que la situación lleva bastante tiempo sin resolverse.

Por su parte, Carlos, propietario de un puesto de tamales ubicado a mayor distancia, comentó que, aunque los olores no llegan con la misma intensidad a su negocio, también ha percibido las molestias que denuncian sus vecinos.

“De todos los locales que están aquí, yo soy el más lejano. A mí no me afecta tanto esta situación, pero aun así me llega un poco del olor y es horrible. No puedo imaginarme cómo vivirán los que están más cerca”, expresó.

Los testimonios de los comerciantes muestran que las molestias no se limitan al jardín de niños, sino que también afectan a quienes trabajan y viven alrededor del establecimiento, algunos de los cuales han tenido que buscar maneras de disminuir los olores dentro de sus negocios.

Desechos que estan dentro del Almacenamiento frigorífico en Tepepan

Exigen el cierre definitivo del frigorífico

Durante la protesta, los vecinos solicitaron el retiro inmediato de los residuos orgánicos que presuntamente permanecen dentro del frigorífico, así como su clausura definitiva por parte de las autoridades sanitarias.

También pidieron una revisión de la red de drenaje por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), para determinar si las descargas del establecimiento han provocado contaminación en las coladeras cercanas.

Entre sus exigencias también se encuentra la intervención de la Fiscalía capitalina para investigar el presunto quebrantamiento de los sellos de suspensión colocados por las autoridades sanitarias.

Los manifestantes advirtieron que no liberarían la vialidad hasta obtener una solución concreta, pues consideran que las condiciones actuales representan un riesgo para los estudiantes y las familias de Santa María Tepepan.

“No vamos a liberar las vialidades ni vamos a dar un paso atrás hasta que ese lugar esté completamente cerrado, desinfectado y sellado conforme a la ley”, señalaron.

Almacenamiento frigorífico en Tepepan

Autoridades ya tenían conocimiento del problema

Durante el bloqueo, representantes de las autoridades competentes acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y escuchar sus exigencias.

De acuerdo con lo expresado durante el encuentro, las autoridades ya tenían conocimiento de las denuncias relacionadas con el frigorífico. Sin embargo, señalaron que hasta el momento no existe una empresa que haya aceptado hacerse responsable de los trabajos necesarios para desmantelar las instalaciones.

Esta situación generó inconformidad entre los vecinos, quienes insistieron en que el problema requiere una solución inmediata y no únicamente nuevas revisiones o compromisos.

🏫 Habitantes de Santa María Tepepan, en Xochimilco, expresaron su sentir por los olores que, aseguran, provienen de un establecimiento de refrigeración ubicado cerca a una escuela. Los vecinos señalaron que desconocen qué actividades se realizan dentro del inmueble y cuál es el origen de esto. Ante esta situación, los residentes cerraron la avenida 16 de Septiembre para solicitar la ayuda del gobierno local. Además, pidieron que se revisen las condiciones del establecimiento. #Xochimilco #SantaMaríaTepepan #CDMX — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 23, 2026

Los padres de familia señalaron que su principal preocupación continúa siendo la salud de los menores que diariamente acuden al jardín de niños República de Chile, mientras que los comerciantes pidieron atender los olores que afectan sus establecimientos y viviendas.

Por ahora, los habitantes de Santa María Tepepan mantienen su exigencia de retirar los residuos, investigar las presuntas irregularidades sanitarias y garantizar que el frigorífico deje de representar un posible riesgo para quienes viven, estudian y trabajan en sus alrededores.