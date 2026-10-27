Aseguran 6 toneladas de cigarros en la Morelos

Cateo Cigarrillos asegurados en la colonia Morelos. (SSPC)

Autoridades ejecutaron cuatro cateos donde aseguraron 547 cajas de cigarros, con un peso aproximado de seis toneladas en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Autoridades informaron que esta acción es resultado de trabajos de investigación e inteligencia relacionados con la venta y distribución de cigarros apócrifos, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La investigación inició con el seguimiento a actividades relacionadas con la venta de cigarros apócrifos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde se aseguraron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

En seguimiento a estas investigaciones, se identificaron cuatro inmuebles utilizados para almacenar cigarros destinados a su distribución final, por lo que un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

Por lo tanto, se desplegó un operativo coordinado en inmuebles ubicados en la colonia Morelos, donde se localizaron 236 y 311 cajas de cigarros. Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público que continuará con las investigaciones correspondientes. En tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.