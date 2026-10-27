Capacitan a personal de Protección Civil de 100 municipios del Edomex

Personal de Protección Civil de 100 municipios del Estado de México recibió capacitación en prevención de riesgos y atención de emergencias durante la Reunión Estatal de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo 2026, que reunió a 500 participantes en cuatro jornadas.

El encuentro, organizado por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, se desarrolló en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento Tecámac (CICATEC) y la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT), con la participación de especialistas de instituciones nacionales y estatales, así como de asociaciones civiles.

En las actividades se compartieron conocimientos y herramientas técnicas para identificar situaciones de peligro, establecer medidas de seguridad y fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales ante posibles emergencias.

El programa incluyó temas relacionados con el Atlas Estatal de Riesgos, las políticas públicas en materia de gestión integral del riesgo, la coordinación de los sistemas municipales de Protección Civil y las atribuciones de los programas de prevención y atención.

También se impartieron sesiones sobre revisión y dictámenes estructurales, fenómenos de remoción en masa, efectos del fenómeno de El Niño y medidas para reducir los riesgos asociados con incendios forestales.

En el rubro de atención a emergencias, los participantes recibieron capacitación sobre comunicación del riesgo, habilitación de refugios temporales, instalación de centros de acopio, seguridad durante la quema de artificios pirotécnicos, atención de personas con quemaduras y evacuación aeromédica.

Participaron Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, y especialistas de esa dependencia, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y del Grupo Relámpagos de la Oficialía Mayor.

Del mismo modo, colaboraron representantes de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (AMDROC), Fundación Uriel y EducaSafy, quienes compartieron experiencias y conocimientos en sus respectivas áreas.