Festival del Cacao para todos en CDMX: Fechas, horarios y sede para probar chocolate artesanal gratis

Festival Cacao Para Todos Museo Anahuacalli ofrecerá productos y actividades en torno a la fruta. (cuartoscuro)

El Museo Anahuacalli celebrará la edición 16 de su Festival Cacao Para Todos este fin de semana. Descubre todo sobre las actividades y productos que podrás encontrar en el evento.

¿Cuándo es el Festival del Cacao y cómo asistir?

Museo Anahuacalli anunció la decimosexta edición del Festival Cacao Para Todos. Este año el festival será del 29 de octubre al 2 de noviembre, por lo que coincidirá con el Día de Muertos. Las actividades que están planeadas para celebrar el fruto con larga historia en México buscan reflejar el espíritu festivo.

Habrá desde molienda de cacao hasta la preparación de pan de muerto. También se ofrecerán talleres de serigrafía, textiles y mucho más. Para los niños, tendrán dinámicas artísticas con plastilina y tsempasúchiles.

Además, se presentarán los siguientes actos musicales:

Jueves 29 de octubre: Teju para el alma, Ensamble de Jazz por Adolfo Silva, Sonido Mayahuel

Viernes 30 de octubre: Marimba Nanishe, La Gran Locumbia

Sábado 31 de octubre: Coro Anahuacalli, Xochicanela, Vibra Muchá, Mafia Soul

Domingo 1 de noviembre: Despliegue Danza, Grupo Sembrando Son, Rumba San Feroz

Lunes 2 de noviembre: Conspiración de Zaragoza, Sonido Bestial

Y, por supuesto, el festival contará con la presencia de comerciantes y artesanos que ofrecerán muestras gratuitas de sus alimentos, los cuales podrás adquirir. Encontrarás barras de chocolate, bebidas y otros derivados del cacao.

Puedes asistir al festival visitando el museo que se encuentra en Calle Museo 150, colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. El evento es de entrada libre y se llevará a cabo a partir de las 10:00 y hasta las 19:00 horas. Lo talleres pueden tener un costo aparte.