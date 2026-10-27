Incendio en la México-Toluca: tráiler se estrella contra bloqueo de transportistas este 27 de octubre

Carretera México-Toluca Se reportó accidente en la madrugada de este 27 de octubre. (cuartoscuro)

Un tráiler impactó contra manifestantes que bloqueaban la carretera México-Toluca, provocando un incendio masivo. Los manifestantes formaban parte del paro nacional de transportistas.

¿Qué sucedió el la carretera México-Toluca?

Un tráiler que transitaba por la carretera México-Toluca, a la altura del municipio Ocoyoacac (junto a las vías del Tren El Insurgente), se estrelló contra vehículos estacionados que bloqueaban la vialidad como parte del paro nacional de transportistas en la madrugada de este 27 de octubre. El vehículo que se estrelló y otras tres unidades se prendieron en llamas.

La unidad era conducida por un hombre identificado como Jhonathan ‘N’. Se desconoce qué factores provocaron que el conductor perdiera el control. Se reportan dos personas lesionadas a causa del accidente, incluido el operador del tráiler que fue atendido por un golpe en la cabeza.

La circulación puede permanecer afectada en los carriles centrales, mientras que se permite el paso por vías laterales.

Las manifestaciones que iniciaron a nivel nacional el pasado lunes responden a un incremento en delitos en carreteras y deterioro de infraestructura. Transportistas también buscan que se cambie la Ley de Ingresos 2027, que reduce de 300 a 250 millones de pesos el límite para que las empresas accedan al beneficio fiscal que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento del gasto en casetas.

La Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Organización Innovadora de Transportistas Convencionales, la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) tendrán un diálogo este 27 de octubre con la Secretaría de Gobernación para llegar a un acuerdo relacionado a sus demandas.