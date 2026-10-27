Azucena Cisneros llama a la unidad para combatir la violencia política contra las mujeres

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, llamó a fortalecer la unidad y la sororidad entre mujeres para combatir la violencia política, digital y mediática que enfrentan quienes participan en la vida pública.

Durante el foro magistral Mujeres que Gobiernan, realizado en el Salón de los 9 Pueblos del Palacio Municipal, la alcaldesa afirmó que ninguna mujer debe ser agredida por ejercer un cargo público y destacó la importancia de construir un frente común para garantizar que más mujeres puedan acceder a espacios de decisión.Cisneros Coss señaló que todavía existen estructuras machistas que generan señalamientos y agresiones contra las mujeres que participan en la política. También expresó su respaldo a las habitantes de Ecatepec y reiteró la importancia de que las mujeres se acompañen para enfrentar estas situaciones.

El conversatorio fue organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (Immig), en el marco del Día Naranja, una iniciativa que busca generar conciencia y promover acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres.

En el encuentro participaron Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM); Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); Leticia Victoria Tavira, consultora en violencia política, y Aimée Vega Montiel, periodista e investigadora feminista.

Durante sus intervenciones, las participantes coincidieron en que la violencia política busca limitar la participación de las mujeres y puede provocar que algunas abandonen sus aspiraciones o reduzcan su presencia en espacios públicos y plataformas digitales.

Leticia Victoria Tavira expuso el caso de Cisneros Coss, quien denunció haber sido víctima de violencia política. Explicó que la investigación requirió identificar a personas involucradas, rastrear posibles rutas de pago y conservar pruebas digitales. Añadió que el procedimiento continúa y que, de 13 personas señaladas en el caso, una fue sancionada.

Por su parte, la magistrada presidenta del TEEM informó que en los registros nacionales por violencia política contra las mujeres en razón de género existen 508 personas sancionadas, de las cuales 23 corresponden al Estado de México. También advirtió que las agresiones digitales afectan tanto los derechos individuales como la participación democrática.

La funcionaria agregó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentadas durante el foro, 18.9 millones de personas sufrieron ciberacoso en México y 34.5 por ciento de las víctimas reportó sentir miedo.

En tanto, Amalia Pulido Gómez señaló que estas agresiones pueden provocar que las mujeres decidan no competir por cargos públicos. Como referencia, mencionó un estudio de ONU Mujeres realizado en 2022, según el cual 80 por ciento de las mujeres con presencia pública en la región limitó su participación en redes sociales y 40 por ciento se autocensuró.

La periodista Aimée Vega Montiel explicó que la violencia digital ocurre mediante plataformas de internet, mientras que la violencia mediática se reproduce a través de medios tradicionales, como la radio, la televisión y la prensa. Las participantes destacaron la necesidad de fortalecer las leyes, mejorar los mecanismos de atención a las denuncias y generar condiciones para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos sin temor a sufrir agresiones.

El foro concluyó con un llamado a mantener la colaboración entre instituciones y mujeres para avanzar hacia una participación política más segura e igualitaria.