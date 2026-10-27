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La Línea 3 del Mexicable contempla un recorrido de más de 9.5 kilómetros y contará con 11 estaciones, además de una conexión con el Mexipuerto Toreo

Supervisan avances de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan

Por Eidalid López
Supervisan avances de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan

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