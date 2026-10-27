Realiza ISSEMYM 88 trasplantes de órganos y tejidos de enero a septiembre

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) realizó 88 trasplantes de órganos y tejidos a sus derechohabientes de enero a septiembre de 2026, de los cuales la mayoría correspondió a procedimientos de hueso y riñón.

En los primeros nueve meses del año se efectuaron 54 trasplantes de hueso, 17 de riñón, ocho de tendón, seis de piel y tejidos diversos, y tres de córnea.

En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, conmemorado el 14 de octubre, el instituto llamó a fomentar la donación altruista y voluntaria, como una alternativa para atender a pacientes que requieren un trasplante.

Vicente Cardona Infante, cirujano del Centro Médico del ISSEMYM, explicó que una persona con diagnóstico de muerte encefálica puede salvar hasta ocho vidas mediante la donación multiorgánica.

Este tipo de donación puede incluir corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestino, además de tejidos como córneas, piel, huesos y tejido musculoesquelético.

El instituto funciona como enlace entre las personas interesadas en donar y el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETRAEM). Las personas mayores de edad pueden expresar su voluntad de ser donantes, aunque es importante comunicar esta decisión a sus familiares, quienes deberán ratificarla al momento del fallecimiento.

También existe la posibilidad de registrarse como donante ante el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

La donación puede realizarse en vida o después del fallecimiento. En el primer caso, es posible donar un riñón o una parte del hígado, generalmente entre familiares. Después de la muerte encefálica, confirmada mediante pruebas médicas específicas, pueden donarse órganos y tejidos.

Cuando el fallecimiento ocurre por paro cardiorrespiratorio, la donación puede limitarse a tejidos, como córneas, hueso, piel y válvulas cardiacas.

Cardona Infante también rechazó la creencia de que el personal médico puede reducir la atención a una persona por estar registrada como donante. Aseguró que la prioridad de los servicios médicos es salvar la vida del paciente y que los procedimientos de donación y trasplante están regulados.

El ISSEMYM, organismo sectorizado a la Oficialía Mayor del gobierno estatal, señaló que mantiene acciones de sensibilización para promover la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la población.