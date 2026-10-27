Tren Ligero conectará Naucalpan con Buenavista y beneficiará a miles de pasajeros

El proyecto del Tren Ligero Río Hondo-Buenavista avanza en sus estudios técnicos y financieros con el objetivo de conectar el municipio de Naucalpan con la Ciudad de México y ofrecer una nueva alternativa de transporte para miles de personas que diariamente se trasladan entre ambas entidades.

De acuerdo con información difundida por el gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya Márquez, el proyecto contempla aprovechar un antiguo corredor ferroviario para establecer una ruta de transporte de pasajeros que llegue hasta Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La propuesta busca mejorar los traslados de los habitantes y facilitar la conexión con otros medios de transporte público de la capital.

¿Por dónde pasará el Tren Ligero?

El proyecto contempla conectar la comunidad de San José Río Hondo, en Naucalpan, con la estación Buenavista, uno de los principales puntos de conexión de la Ciudad de México.

La ruta preliminar contempla un recorrido de aproximadamente 14.6 kilómetros, de los cuales 7.4 kilómetros corresponderían al territorio de Naucalpan y 7.2 kilómetros a la capital. Sin embargo, reportes más recientes mencionan que el trazo continúa en revisión y podría alcanzar cerca de 20 kilómetros, por lo que las características definitivas deberán establecerse mediante los estudios correspondientes.

Entre las zonas de Naucalpan que se han mencionado en propuestas anteriores se encuentran El Molinito, Naucalpan Centro, Conde y Ahuizotla. En la Ciudad de México, el tren atravesaría las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. La estación Buenavista permitiría conectar con la Línea B del Metro, el Metrobús y otros servicios ferroviarios, lo que facilitaría los desplazamientos de los usuarios hacia diferentes puntos de la zona metropolitana.

Inversión y posibles beneficios

Se plantea una inversión estimada de 15 mil 160 millones de pesos y una demanda aproximada de 192 mil pasajeros diarios. Estas cifras corresponden a las proyecciones difundidas sobre el proyecto y no significan que la obra ya esté terminada o en operación.

El gobierno municipal ha señalado que el tren busca reducir las dificultades de movilidad y acercar a la población a centros de trabajo, escuelas y servicios.

Además, las autoridades han explorado el acercamiento con empresas internacionales especializadas en transporte ferroviario, como Alstom y Stadler, para conocer tecnologías y posibles esquemas de colaboración.

Todavía no hay fecha de construcción

Aunque el proyecto es considerado prioritario por autoridades municipales, estatales y federales, todavía se encuentra en una etapa de estudios técnicos y definición financiera.

Hasta el 27 de octubre de 2026, no se había anunciado una fecha definitiva para el inicio de las obras, ni se habían confirmado el número final de estaciones, la tarifa o la fecha de entrada en funcionamiento.

El proyecto forma parte de los esfuerzos para ampliar las opciones de transporte público entre el Estado de México y la capital. Su avance dependerá de los resultados de los estudios, la definición del financiamiento y los procesos necesarios para concretar la construcción.