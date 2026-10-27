Buscan declarar el cultivo de cempasúchil como Patrimonio Biocultural de la CDMX

Flor de cempasúchil. CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2026.- La producción de cempasúchil en la Ciudad de México alcanzó cerca de 10 millones de plantas para la temporada de Día de Muertos, lo que representa un incremento superior al 50 por ciento respecto al año anterior. El cultivo, realizado por productores del suelo de conservación, busca fortalecer la economía local y preservar una de las tradiciones más representativas de México. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM (Estrella Josento)

Desde el Congreso de la Ciudad de México, la bancada de Morena presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar que el cultivo tradicional del cempasúchil, así como los conocimientos y prácticas agrícolas vinculados con su producción, sean declarados Patrimonio Biocultural de la capital.

La iniciativa, impulsada por la diputada Judith Vanegas Tapia, plantea exhortar a la Secretaría de Cultura capitalina a iniciar el procedimiento para emitir la declaratoria, con el objetivo de reconocer los saberes transmitidos entre generaciones y respaldar el trabajo de las familias campesinas que mantienen esta tradición.

Durante su mensaje, la legisladora recordó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que este año se alcanzó una producción de 10 millones de plantas de cempasúchil, 57 por ciento más que en 2025; para esta actividad, se destinó una inversión superior a ocho millones de pesos en beneficio de 597 productores.

Asimismo, refirió que la comercialización de la flor durante 2025 generó una derrama económica estimada en 101 millones de pesos en beneficio de 460 familias productoras de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

Piden que el 30 de octubre sea el Día de la Flor de Cempasúchil

Como parte de la propuesta, Vanegas también planteó impulsar acciones coordinadas entre dependencias para ampliar los espacios de venta directa, organizar ferias y corredores comerciales en beneficio de los productores e incorporar la celebración del Día de la Flor de Cempasúchil, el 30 de octubre, a la cartelera cultural y turística de la ciudad.

La legisladora señaló que la protección de esta flor no sólo implica preservar una tradición asociada al Día de Muertos, sino también reconocer las prácticas agrícolas y el trabajo de quienes la cultivan, particularmente en los pueblos originarios de la capital.

Como ejemplo de su impacto internacional, recordó que durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 la producción se adelantó para engalanar espacios emblemáticos como el Paseo de la Reforma, mostrando al mundo la grandeza cultural del país.

La legisladora también comentó que las mujeres floricultoras también deben recibir respaldo mediante las medidas de promoción y comercialización contempladas en la propuesta, para que una mayor parte de los ingresos llegue directamente a las familias dedicadas a esta actividad.

Judith Vanegas consideró que el fortalecimiento de esta producción inició con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien sentó las bases para respaldar a los campesinos del suelo de conservación, esfuerzo al que hoy da continuidad la CORENADR.

“Milpa Alta no solamente conserva sus tradiciones, Milpa Alta las siembra, las cultiva y las mantiene vivas”, concluyó.