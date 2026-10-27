Más de 3 mil personas disfrutan del Desfile de Carros y Motos Alegóricas en Huixquilucan

Más de 3 mil personas disfrutaron del Desfile de Carros y Motos Alegóricas 2026 en Huixquilucan, una celebración que reunió a familias para compartir las tradiciones y expresiones culturales del municipio.

Durante el desfile, los asistentes pudieron observar vehículos decorados con motivos alusivos a las costumbres de la región, en una actividad que buscó mantener vivas las tradiciones y fomentar la convivencia entre los habitantes.

El evento permitió que niñas, niños, jóvenes y adultos se reunieran para disfrutar de una jornada llena de color y creatividad, en la que los carros y las motocicletas fueron los protagonistas. Este tipo de actividades forman parte de las celebraciones que se realizan en distintas comunidades del Estado de México, donde las tradiciones populares representan una manera de transmitir historias, costumbres y formas de convivencia entre generaciones.

La participación de las familias también contribuyó a crear un ambiente festivo en las calles de Huixquilucan, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de observar los vehículos alegóricos y compartir un momento de recreación. Además de ofrecer entretenimiento, el desfile representa un espacio para que los habitantes se involucren en las actividades culturales de su municipio y contribuyan a conservar las costumbres que forman parte de su identidad.

Las celebraciones populares permiten que las nuevas generaciones conozcan las tradiciones de sus comunidades y participen en ellas, con el propósito de que continúen presentes en la vida cotidiana. Con la asistencia de más de 3 mil personas, el Desfile de Carros y Motos Alegóricas 2026 se convirtió en un punto de encuentro para las familias de Huixquilucan, que disfrutaron de una actividad dedicada a las tradiciones y la convivencia comunitaria.

De esta manera, el municipio continúa impulsando espacios de participación social en los que la cultura y las costumbres locales reúnen a sus habitantes.