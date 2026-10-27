Declaran patrimonio cultural inmaterial los saberes asociados al xoloitzcuintle en CDMX

Xoloitzcuintle (Pinterest)





El Gobierno de la Ciudad de México declaró Patrimonio Cultural Inmaterial los saberes, prácticas, expresiones y representaciones culturales asociados al xoloitzcuintle, en reconocimiento a su valor histórico, simbólico, social e identitario.

El decreto fue publicado este martes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entrará en vigor el 28 de octubre de 2026.

La declaratoria comprende narraciones, creencias, conocimientos tradicionales, prácticas y simbolismos relacionados con el xoloitzcuintle, cuya transmisión forma parte de las expresiones culturales de comunidades, grupos, investigadores, artistas, historiadores y cronistas de la capital.

El gobierno capitalino establece un marco para identificar, documentar, investigar, valorar, transmitir y difundir estas manifestaciones, con respeto a su diversidad y a la participación de las comunidades y personas que las mantienen vigentes.

El decreto establece que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México coordinará las acciones para preservar este patrimonio, en colaboración con las comunidades, grupos, personas e instituciones involucradas.

Como parte de estas tareas, la dependencia deberá elaborar un Plan de Salvaguarda en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la declaratoria.

También tendrá que realizar las gestiones necesarias para incorporar esta expresión cultural a la Plataforma Digital del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, con el propósito de facilitar su identificación y divulgación.

El documento precisa que el reconocimiento corresponde al patrimonio cultural inmaterial asociado al xoloitzcuintle, por lo que no implica una declaratoria de protección sobre el animal en sí, la raza canina, sus variedades o sus características biológicas.

La declaratoria fue firmada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el secretario de Gobierno, César Cravioto; la secretaria de Cultura, Ana Francis López-Bayghen, y la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Nelly Antonia Juárez.