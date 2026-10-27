Metro de CDMX busca tecnología ferroviaria en feria internacional de Berlín

INNOTRANS 2026

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México busca incorporar nuevas tecnologías a su operación, luego de que su director general, Adrián Rubalcava Suárez, y el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, Fernando Espino Arévalo, asistieran a INNOTRANS 2026, feria internacional del sector ferroviario realizada en Berlín, Alemania.

De acuerdo con el organismo, la visita tuvo como objetivo conocer de primera mano los avances tecnológicos aplicados a los sistemas ferroviarios urbanos y explorar alternativas que contribuyan a mejorar el servicio que reciben las personas usuarias del Metro capitalino.

Durante el encuentro, ambos representantes sostuvieron intercambios con expositores especializados en material rodante y sistemas de control de trenes basados en comunicaciones, utilizados para el pilotaje automático.

Rubalcava señaló que la participación conjunta con la representación sindical permitió conocer innovaciones y evaluar posibles soluciones para atender las necesidades del sistema de transporte de la capital.

El funcionario destacó que la búsqueda de alternativas para mejorar el Metro requiere conocer los desarrollos tecnológicos disponibles a nivel internacional, con miras a identificar aquellos que puedan incorporarse a los trenes y a la infraestructura ferroviaria.

El STC indicó que estas acciones forman parte de su compromiso de modernizar la operación y mejorar el servicio, en seguimiento a las instrucciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.