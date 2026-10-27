Plastimagen 2026 reunirá a más de 740 expositores y 29 mil visitantes en la CDMX

Erika Martínez, directora de Plastimagen y Business Director de Informa, presentó los detalles de la edición 2026 de este encuentro industrial, que se realizará del 10 al 13 de noviembre en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, donde fabricantes, proveedores y especialistas podrán conocer maquinaria, materiales y nuevas tecnologías relacionadas con la transformación del plástico.

Durante una conferencia de prensa, Martínez explicó que Plastimagen se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para las empresas del sector en América Latina, al reunir en un mismo espacio a representantes de prácticamente toda la cadena productiva.

“Plastimagen es el evento más grande de la industria del plástico en América Latina”, destacó la directora, quien señaló que para esta edición se espera la asistencia de más de 29 mil profesionales, entre compradores, fabricantes, transformadores y proveedores.

Uno de los principales cambios para este año será el crecimiento de la superficie de exhibición, que pasará de 34 mil metros cuadrados en 2025 a 36 mil en 2026, lo que representa un incremento cercano al seis por ciento.

En este espacio participarán más de 740 expositores que mostrarán maquinaria, moldes, materias primas, aditivos y equipos utilizados en distintos procesos industriales, como inyección, extrusión, soplado y rotomoldeo.

Tecnología y capacitación

Además de la exposición de maquinaria y productos, Plastimagen contará con un programa de conferencias y talleres dirigidos a quienes trabajan dentro de la industria del plástico.

Martínez explicó que, aunque se trata de un evento enfocado principalmente en las relaciones comerciales entre empresas, también busca ofrecer herramientas de capacitación para los profesionales que diariamente utilizan estas tecnologías.

Durante los cuatro días se desarrollarán conferencias en un horario aproximado de las 12:00 a las 18:00 horas, en las que se abordarán distintos temas relacionados con los procesos de producción y los cambios que enfrenta el sector.

También habrá talleres para técnicos encargados de operar maquinaria industrial, así como actividades relacionadas con la incorporación de inteligencia artificial en los equipos de producción.

Entre las tecnologías que tendrán presencia en esta edición se encuentran la automatización de procesos, la robótica, la manufactura inteligente, la digitalización y los sistemas de eficiencia energética.

La directora señaló que uno de los objetivos es que las empresas puedan conocer alternativas para mejorar sus procesos, aprovechar mejor los recursos y responder a las nuevas necesidades del mercado.

Otro de los temas que tendrá espacio dentro de Plastimagen será la economía circular, mediante la presentación de soluciones para el reciclaje, el aprovechamiento de materiales y la reducción de residuos dentro de los procesos industriales.

Negocios y entretenimiento

Aunque el encuentro está dirigido principalmente a profesionales de la industria, los organizadores también prepararon actividades para que los asistentes puedan convivir fuera de las conferencias y las exhibiciones.

Una de ellas será la presentación de la Sonora Dinamita, programada para el jueves 12 de noviembre, como parte de las experiencias que se ofrecerán durante los cuatro días del evento.

Martínez explicó que la intención es que visitantes y expositores puedan permanecer en el recinto después de las actividades comerciales y continuar con el intercambio de contactos y oportunidades de negocio en un ambiente más relajado.

La presentación musical se realizará a partir de las 19:00 horas, horario en el que, señaló, muchos asistentes suelen enfrentarse al tráfico de la Ciudad de México al salir del recinto.

“Poder seguir haciendo negocios y en un ambiente mucho más relajado”, comentó la directora al explicar el propósito de esta actividad.

Con esta edición, Plastimagen busca reunir nuevamente a fabricantes, especialistas y proveedores de tecnología para mostrar los avances de una industria que tiene presencia en sectores como el automotriz, médico, alimentario, electrónico y de la construcción.

Durante los cuatro días, los asistentes podrán recorrer la exposición, participar en actividades de capacitación y establecer contacto con empresas que ofrecen soluciones para distintos procesos de transformación del plástico.