Retiran 95 vehículos abandonados de calles de Cuauhtémoc en 2 semanas

Operativo Retiro de vehículos abandonados. (Especial)

La Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Cuauhtémoc retiró 95 vehículos abandonados de la vía pública durante las últimas dos semanas.

Con estas acciones, suman cuatro mil 332 unidades retiradas durante la actual administración.

El pasado 26 de octubre, se llevó a cabo un operativo en la colonia Doctores, donde fueron remolcados a un depósito vehicular seis automóviles que se encontraban en visible estado de abandono en las calles Doctor Andrade, Doctor Vértiz, Claudio Bernard, Doctor Liceaga, Doctor Lucio y Bolivia, que obstruían el libre tránsito en la vía pública

Antes de su retiro, los propietarios de las unidades fueron notificados para que las retiraran. Al no obtener respuesta, las autoridades procedieron conforme al operativo de chatarrización, en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Además de los vehículos retirados, durante la actual administración se han colocado fajillas a cinco mil 937 unidades para solicitar a sus propietarios que las retiren de la vía pública.