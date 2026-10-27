CDMX reduce 30% las desapariciones y aumenta 68% la localización de personas

Bajan desaparecidos en CDMX Las autoridades capitalinas reportaron una reducción en el número de personas desaparecidas en la capital del país. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El número de personas desaparecidas en la Ciudad de México se redujo 30 por ciento entre 2024 y 2026, mientras que la localización de personas aumentó 68 por ciento, como resultado de una estrategia que combina mayor inversión, fortalecimiento institucional y coordinación entre dependencias, informó la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Durante la presentación de los resultados del gabinete de seguridad capitalino, la mandataria aseguró que su administración ha impulsado una política de búsqueda con una inversión histórica superior a los 460 millones de pesos, destinada a infraestructura, contratación de personal especializado y nuevas herramientas para la localización de personas.

¿Cómo logró la CDMX reducir las desapariciones y aumentar la localización de personas?

De acuerdo con el gobierno capitalino, el 98 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas con vida y el 50 por ciento de los casos se resuelven durante las primeras 24 horas, gracias a los protocolos del Grupo Especializado de Atención a la Búsqueda Inmediata.

Las autoridades señalaron que el 86 por ciento de los reportes corresponde a ausencias voluntarias relacionadas con problemas de salud, conflictos familiares o decisiones personales, mientras que solo el uno por ciento está vinculado con delitos graves.

Asimismo, precisaron que la estrategia permitió localizar a mil 204 personas cuyos casos correspondían a años anteriores a 2025.

Clara Brugada afirmó que el gobierno capitalino mantiene un acompañamiento permanente a las familias buscadoras y reiteró que las labores de búsqueda continuarán sin importar el tiempo transcurrido desde la desaparición de una persona.

“Las personas desaparecidas son la herida más grande y dolorosa que tenemos en México”, expresó la mandataria.

También destacó que “en la Ciudad de México está disminuyendo el número de personas desaparecidas, mientras aumenta el número de personas localizadas”, al tiempo que aseguró que ninguna investigación será abandonada.

Clara Brugada CIUDAD DE MÉXICO, 27OCTUBRE2026.- Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad durante conferencia de prensa para dar detalles sobre el tema de busqueda de personas desaparecidas en la ciudad de México que se llevo a cabo en el antiguo Palacio de Ayuntamiento. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

CDMX destina más de 460 millones de pesos para fortalecer la búsqueda de personas

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de la Ciudad de México informó que destinó 41 millones de pesos para la creación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, donde operan alrededor de 300 servidores públicos las 24 horas del día.

Además, invirtió 142 millones de pesos en la construcción del Centro de Resguardo Temporal, espacio destinado al resguardo e identificación de personas.

La administración capitalina también anunció 21 nuevos compromisos que se suman a los 30 presentados al inicio del gobierno, con lo que ya suman 51 acciones acordadas con colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Entre las nuevas medidas destaca una inversión superior a 200 millones de pesos para incorporar 100 nuevos policías de investigación y 50 agentes del Ministerio Público especializados en la búsqueda de personas.

El plan también contempla la creación de un Programa de Identificación Genética con 10 mil perfiles, apoyos económicos mensuales de 2 mil 500 pesos para niñas, niños y adolescentes afectados por la desaparición de un familiar, así como la realización de la primera búsqueda metropolitana en coordinación con el Estado de México y Morelos, programada para los primeros días de noviembre.