Más de mil 400 cámaras cuidarán a familias en panteones

Ofrenda Día de Muertos La dependencia informó que ese número de equipos, distribuidos en 638 puntos, representa una cobertura en 109 camposantos, el 96.4 por ciento del total de la capital.

Mil 490 cámaras de videovigilancia en las inmediaciones de panteones, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México vigilarán a las familias en panteones durante las celebraciones por el Día de Muertos.

La dependencia informó que ese número de equipos, distribuidos en 638 puntos, representa una cobertura en 109 camposantos, el 96.4 por ciento del total de la capital.

El 56.3 por ciento de las cámaras se concentran en cementerios de las alcaldías Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

“Una de las tradiciones más arraigadas y llenas de vida es el Día de Muertos, un momento de reencuentro para las familias, por ello, desde el C5 y de acuerdo con lo instruido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la videovigilancia en panteones incrementó este año 19.7 por ciento en comparación con 2024”, destacó Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5.

El C5 recordó que la línea de emergencias 9-1-1 está disponible las 24 horas del día.