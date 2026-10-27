Tren Ligero Río Hondo-Buenavista: así avanza el proyecto que conectará Naucalpan con la CDMX

Tren Ligero conectará Naucalpan con Buenavista y beneficiará a miles de pasajeros

El proyecto del Tren Ligero Río Hondo-Buenavista continúa en fase de estudios técnicos y financieros con el objetivo de crear una nueva conexión entre Naucalpan y la Ciudad de México, ofreciendo una alternativa de transporte para miles de personas que diariamente se trasladan entre ambas entidades.

De acuerdo con el gobierno municipal, encabezado por Isaac Montoya Márquez, la propuesta plantea reutilizar un antiguo corredor ferroviario para habilitar una ruta de pasajeros que llegue hasta la estación Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, uno de los principales centros de conexión del transporte público en la capital.

¿Por dónde pasará el Tren Ligero Río Hondo-Buenavista?

El trazo considera unir la comunidad de San José Río Hondo, en Naucalpan, con la estación Buenavista.

Las primeras proyecciones estiman un recorrido de 14.6 kilómetros, de los cuales 7.4 kilómetros corresponderían al Estado de México y 7.2 kilómetros a la Ciudad de México.

No obstante, reportes más recientes indican que el diseño aún se encuentra en revisión y que el recorrido podría ampliarse hasta 20 kilómetros, por lo que el trazo definitivo dependerá de los estudios en curso.

Entre las estaciones que se han mencionado en propuestas preliminares destacan El Molinito, Naucalpan Centro, Conde y Ahuizotla. En territorio capitalino, la ruta cruzaría las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Uno de los principales beneficios sería la conexión con la estación Buenavista, donde los usuarios podrían enlazar con la Línea B del Metro, el Metrobús y otros servicios ferroviarios.

¿Cuánto costaría el proyecto?

Las estimaciones difundidas hasta ahora contemplan una inversión cercana a 15 mil 160 millones de pesos y una demanda potencial de 192 mil pasajeros diarios.

Sin embargo, estas cifras forman parte de los estudios preliminares y no significan que la obra ya haya iniciado o que exista un proyecto ejecutivo definitivo.

El gobierno municipal sostiene que el tren permitiría reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso a centros de trabajo, escuelas y servicios en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Como parte del análisis del proyecto, las autoridades también han sostenido reuniones con empresas ferroviarias como Alstom y Stadler para conocer tecnologías y posibles esquemas de colaboración.

¿Cuándo comenzará la construcción?

Hasta el 27 de octubre de 2026, el proyecto no cuenta con una fecha oficial para el inicio de las obras.

Tampoco se han confirmado el número definitivo de estaciones, la tarifa que tendría el servicio ni la fecha estimada para su entrada en operación.

Por ahora, el Tren Ligero Río Hondo-Buenavista permanece en una etapa de planeación. Su desarrollo dependerá de la conclusión de los estudios técnicos, la definición del esquema de financiamiento y la autorización de las siguientes fases del proyecto.