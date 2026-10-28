Desmantelan bodega en la que fabricaban, vendían y distribuían placas falsas en GAM

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con autoridades federales, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble utilizado para la falsificación, venta y distribución ilegal de placas de circulación apócrifas de distintas entidades federativas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Mediante el trabajo de investigación e inteligencia conjunta, se identificó un domicilio ubicado en la colonia Lindavista, posiblemente relacionado con la comercialización ilegal de placas.

En el lugar fueron detenidos seis hombres de 34, 44, 33 y 64 años de edad, así como dos de 25 años.

Una vez que se obtuvo de un juez la orden de cateo, se desplegó un dispositivo en el que los agentes ingresaron al inmueble localizado en la calle Riobamba, donde realizaron la diligencia.

Durante el cateo, se aseguraron 19 placas de circulación posiblemente apócrifas y ocho con reporte de robo, un arma de fuego corta, un arma de fuego larga, cartuchos útiles, 95 bolsas de plástico con cocaína, así como un paquete con marihuana.