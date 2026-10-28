Azucena Cisneros destaca reducción en percepción de inseguridad en Ecatepec y anuncia nueva etapa de recorridos vecinales

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, destacó una disminución en la percepción de inseguridad en el municipio y anunció el inicio del programa “Presidenta en tu Barrio”, mediante el cual recorrerá comunidades para escuchar las demandas ciudadanas y dar seguimiento a obras y servicios públicos.

Durante una presentación sobre los avances de la estrategia municipal de seguridad, Cisneros señaló que la atención inmediata a los delitos debe complementarse con acciones dirigidas a las causas de la violencia, como la recuperación de espacios públicos, el alumbrado, la prevención y el apoyo directo a las familias.

“Las dos caminan juntas, no puede haber estrategia de seguridad sin atención a las causas”, afirmó.

De acuerdo con las cifras expuestas por la administración municipal a partir de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en Ecatepec disminuyó de 88.8 por ciento en diciembre de 2024 a 77.4 por ciento en septiembre de 2026. La alcaldesa indicó que el municipio salió del grupo de las diez ciudades con mayor percepción de inseguridad y se ubicó en el lugar 13.

La presentación también reportó avances en la evaluación ciudadana de la policía municipal. Según los datos expuestos, la percepción de efectividad policial pasó de alrededor de 17 a 44 por ciento, mientras que la confianza en la corporación alcanzó aproximadamente 44 por ciento. La administración atribuyó estos cambios, entre otros factores, a la implementación de un modelo de policía de proximidad.

Cisneros sostuvo que estos indicadores reflejan cambios en la manera en que la población percibe a su gobierno, aunque subrayó que los resultados no son suficientes y que es necesario mantener el trabajo para que las familias se sientan más seguras.

Recuperación de calles y espacios públicos

Como parte de las acciones para atender las causas de la violencia, la alcaldesa informó que el municipio concluyó 300 senderos seguros y prepara una nueva etapa con otros 300. Estos espacios contemplan iluminación, limpieza y mejoramiento de las condiciones de tránsito peatonal.

También reportó la instalación de más de 127 mil luminarias, así como la rehabilitación de 46 superpostes y la intervención de 666 espacios públicos, entre parques, camellones y senderos.

La administración municipal señaló además que más de 43 mil personas reciben apoyos mediante programas sociales, entre ellos Zapatos del Bienestar y Universitarios en Movimiento.

Cisneros afirmó que la recuperación de calles y espacios comunitarios busca no solo mejorar la infraestructura urbana, sino también generar condiciones para que niñas, niños, jóvenes y familias puedan convivir y transitar con mayor tranquilidad.