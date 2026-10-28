CDMX invita a recordar a seres queridos con la activación “Un corazón grande nunca se olvida”

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, encabezada por Alejandra Frausto Guerrero, a través del Instituto de Promoción Turística, impulsa la activación “Un corazón grande nunca se olvida”, una iniciativa que busca recordar a los seres queridos que han fallecido mediante mensajes escritos desde el corazón.

La actividad se realiza en el cruce de Insurgentes y Paseo de la Reforma, uno de los puntos más emblemáticos de la capital del país, donde las personas pueden participar en esta dinámica que combina los sentimientos, los recuerdos y las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos.

El objetivo es ofrecer un espacio para que las y los capitalinos, así como los turistas que visitan la ciudad, puedan expresar sus emociones y rendir homenaje a aquellas personas que dejaron una huella importante en sus vidas.

Como parte de la activación, los participantes podrán escribir y dejar un mensaje dedicado a ese ser querido que extrañan y quisieran tener nuevamente a su lado. La invitación busca que las personas compartan palabras de amor, recuerdos y sentimientos que, en muchas ocasiones, permanecen guardados.

De esta manera, cada mensaje representa una forma de recordar a quienes ya no están físicamente, pero continúan presentes en la memoria y el corazón de sus familiares y amigos.

La propuesta también busca destacar el significado del Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, en la que las familias recuerdan a sus difuntos a través de ofrendas, fotografías, flores de cempasúchil, veladoras y otros elementos que simbolizan el vínculo entre la vida y la muerte.

En la Ciudad de México, estas celebraciones forman parte de las actividades culturales y turísticas que se desarrollan durante esta temporada, cuando habitantes y visitantes participan en diferentes espacios dedicados a conservar las costumbres del país.

Con el lema “Un corazón grande nunca se olvida”, la activación recuerda que el cariño hacia una persona no desaparece con su ausencia. Por el contrario, los recuerdos, las experiencias compartidas y las palabras que quedaron pendientes pueden convertirse en una manera de mantener vivo su legado.

La iniciativa invita a la población a detenerse un momento en medio de sus actividades cotidianas para recordar a quienes han sido importantes en su vida y expresar aquello que les gustaría decirles.

Así, a través de un mensaje escrito, la Secretaría de Turismo capitalina busca generar un espacio de reflexión y encuentro con las emociones, al mismo tiempo que promueve las tradiciones mexicanas durante el Día de Muertos 2026.

La invitación está abierta a las personas que deseen sumarse a esta experiencia y dedicar unas palabras a quienes siguen viviendo en sus corazones, bajo la idea de que, aunque la presencia física termine, los recuerdos y el amor permanecen.