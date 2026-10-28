Clima en CDMX: Seis alcaldías tienen alerta amarilla por bajas temperaturas para el jueves 29 de octubre

Frio en CDMX La temporada otoñal continúa presentando bajas temperaturas en la Ciudad de México. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Luego de un día con intensa lluvia, las temperaturas siguen bajando en la capital del país. De nueva cuenta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil informó que durante la de este 28 de octubre y madrugada del 29 de octubre se estará presentando frío intenso, principalmente en la zona poniente, mientras que las lluvias también se mantienen vigentes.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del jueves 29/10/2026, en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2026

Alerta amarilla por bajas temperaturas este 29 de octubre en seis alcaldías de CDMX

Por medio de sus canales oficiales, las autoridades de Protección Civil informó que se esperan bajas temperaturas para este jueves. De acuerdo con el reporte, se estarán presentando sensaciones de 6 y hasta cuatro grados centígrados en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Por otra parte, también avisaron que se espera que haya lluvias y presencia de tormenta eléctrica en algunas partes de la capital del país a partir de las 18:00 horas. Se estarán presentando precipitaciones de entre 10 y 20 mm en diferentes zonas, lo que podría provocar afectaciones como encharcamientos e inundaciones, tal como ocurrió este martes 27 de octubre.