Iztacalco realizará actividades culturales por el Día de Muertos del 28 de octubre al 2 de noviembre

La alcaldía Iztacalco realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre una serie de actividades culturales por el Día de Muertos, que incluirán recorridos, música, danza, teatro y presentaciones artísticas en espacios públicos y en el Panteón San José.

En la explanada de la demarcación se instalarán una ofrenda y un tapete decorativo. Además, del 28 de octubre al 1 de noviembre, de las 18 a las 21 horas, estará abierta la Casa del Terror.

El Parque Escuela Urbano Ecológico Iztacalco será sede del Festival de Brujas, programado para el 29 y 30 de octubre a partir del mediodía.

Para el domingo 1 de noviembre se prevé un recorrido con motivo del Día de Muertos, que partirá del Centro Cultural de las Artes “LATA”, en la colonia Ampliación Ramos Millán, y concluirá en la explanada de la alcaldía. Al finalizar, se presentarán integrantes del programa social Iztacalco por Amor al Arte, a la Cultura y al Deporte, así como artistas invitados.

Actividades en el Panteón San José

El Panteón San José, ubicado en el Barrio San Pedro, también formará parte de la programación. De acuerdo con la alcaldía, antes de las actividades se realizó una limpieza general del recinto para mejorar las condiciones del espacio para los visitantes.

El 1 de noviembre, las presentaciones artísticas y culturales comenzarán a las 15 horas. A las 20 horas se realizará un recorrido de charros a caballo desde el quiosco de San Matías hasta el panteón, por la avenida Santiago.

La jornada continuará con la presentación de Son Corazón Latino y concluirá con la actuación de Grupo La Chomba.

Para el lunes 2 de noviembre se programaron nuevas presentaciones de los elencos de Iztacalco por Amor al Arte, a la Cultura y al Deporte, además de artistas invitados. El cierre estará a cargo de Santo Mapache y Los Pinches Garbanzos.

Operativo de seguridad

Para atender a los asistentes, la alcaldía desplegará un operativo especial con 150 elementos de la Policía Auxiliar y 10 agentes facultados para infraccionar, quienes vigilarán el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Las acciones se realizarán en coordinación con los sectores Iztaccíhuatl, Tlacotal y Pantitlán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En materia de protección civil, participarán 60 elementos y dos ambulancias para brindar atención ante posibles emergencias durante las actividades.

La alcaldesa Lourdes Paz señaló que las celebraciones buscan ofrecer espacios de convivencia familiar y contribuir a la preservación de las tradiciones mexicanas.