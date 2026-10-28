Encuentran más veneno cerca de Parque España; alcaldía acusa poca información de investigaciones

Parque Sitio donde fue hallado el veneno en el Parque España. (Jorge Aguilar)

Un día después de que perritos fallecieron a causa de veneno que ingirieron en el Parque España, de la colonia Condesa, a una calle del sitio fueron halladas dos cápsulas más de esta sustancia que, de acuerdo con médicos que atendieron a las víctimas, su alta potencia destruye el sistema de las mascotas en pocos segundos.

En el cruce de las calles Atlixco y Veracruz, a 30 metros del acceso principal del parque, vecinos reportaron la existencia de dos paquetes de este veneno de color azul, el cual, conforme al modus operandi registrado, es envuelto en pedazos de carne para que los lomitos se sientan atraídos y lo coman.

Alrededor del parque están instaladas cinco cámaras del C5 y una más cerca del cruce donde se encontró el veneno la mañana del 28 de octubre. Para los vecinos, resulta extraño que con el reforzamiento de la vigilancia y difusión de la intoxicación de los animales, no se haya observado a la persona que tiró esta sustancia.

Para los habitantes, alguien regresó la mañana del miércoles a poner más veneno, ya que, con la lluvia que cayó en esa zona la noche del 27 de noviembre, el químico se hubiera movido hacia otro punto o deshecho si hubiera sido arrojado días antes.

Si bien algunos elementos de la Policía Auxiliar “Blindar Cuauhtémoc” vigilan el parque, sólo un funcionario de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) resguarda el punto donde ocurrió el primer envenenamiento, sin presencia de agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ni de la Agencia de Atención Animal (AGATAN).

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc inició la limpieza integral de los parques de la demarcación, sin embargo, de acuerdo con la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, no han recibido información de la FGJ respecto a avances en las indagatorias, acciones de prevención o seguimiento de presuntos responsables.

Incluso, dijo, no le han comunicado si ya fueron revisadas las filmaciones de los tótems aledaños al parque, por lo que una vecina le expuso a la alcaldesa los videos de sus cámaras privadas, con el fin de aportar posibles datos de prueba a la investigación.

“Nos metimos a un domicilio de una vecina que nos quería enseñar sus cámaras, haciendo lo que no nos corresponde pero buscamos el cómo sí, a ver si podemos aportar algo a la Fiscalía, el Gobierno de la Ciudad tiene las cámaras del C5, estamos esperando que nos den alguna imagen”.

“Logramos observar a una vecina que fue quien encontró uno de los venenos. No tenemos ninguna información (de la FGJ), la denuncia se inició en la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales, entonces no es la Fiscal de Cuauhtémoc la que está llevando a cabo esta investigación. No tenemos avances, voy a pedir informes por medio de los abogados, tenemos contacto pleno con las familias y pediremos que nos digan si hay algún avance, si se ven las cámaras del C5, si funcionan, ya ven que luego no funcionan y no me quiero quedar esperando, por eso estoy hablando con los vecinos que tienen cámaras, intentando rastrear quién pudo ser”, declaró la alcaldesa a Crónica.

Parque Cruce de Atlixco y Veracruz donde se hallaron otras dos dosis de veneno. (Jorge Aguilar)

El Parque España se encuentra en remodelación, con obras en el área canina, trabajos que se tuvieron que reiniciar para cambiar toda la arena donde juegan los perros, para descartar que más veneno se encuentre enterrado.

“Me enoja muchísimo que alguien pueda ser capaz de premeditar este ataque contra los perritos. Desde el primer minuto en que nos reportaron los vecinos lo que estaba pasando, estuvimos acompañándolos con sus denuncias. Nos unimos a las exigencias, que den con los responsables y más si llevan 15 años estos ataques ¿Cómo no pueden dar con los responsables? No ha habido un castigo ejemplar, por eso saben que lo pueden hacer y quedar impunes, exigirle a la Fiscalía que haya una investigación”, concluyó la edil.

Más de 100 personas, principalmente de la Dirección General de Servicios Urbanos y la de Obras y Desarrollo Urbano participaron en la limpia de los parques, apoyados de pipas de agua, seis camiones de volteo, un vehículo tipo vactor y dos vehículos tipo bobcat. En el Parque España se lleva a cabo el retiro y reemplazo de toda la gravilla del área para perros, además del lavado de andadores y la limpieza de jardineras.

Parque Limpieza integral del Parque España. (Especial)

Mientras avanzaban las labores de limpieza, personal de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), realizó recorridos para buscar posibles cebos. No se han localizado nuevos cebos durante estas revisiones.

Crónica acudió a VETME Hospital Veterinario Condesa, donde fueron atendidos los perritos que fallecieron y que permanecen en recuperación los envenenados.

La doctora Elizabeth Meza, médico que auxilió a los lomitos, detalló que la FGJCDMX visitó la clínica para recoger los indicios del veneno que se extrajo del cuerpo de los caninos y se llevó los restos del perrito “Rufián” para realizarle una necropsia, con la finalidad de determinar qué sustancia los mató, además, explicó la especialista, la fuerza de este químico hace que invada el organismo de las víctimas en segundos, les genere convulsiones, sangrado y fiebre muy alta.

“Aparentemente es un rodenticida por el color — comúnmente llamado raticida o matarratas, es un plaguicida químico diseñado para controlar y eliminar poblaciones de roedores como ratas y ratones — y por la acción pero creemos que es mucho más potente, porque género signos inmediatos, en menos de una hora los pacientes ya tenían signos clínicos”.

“No sabemos específicamente porque hay diferentes tipos de rodenticidas y de distintas generaciones que actúan de diferente manera”, compartió la doctora a Crónica.

Víctimas y estado de salud

Primer perrito fallecido: acudió a la clínica entre 7:50 y 8:00 horas del 27 de octubre, con signos neurológicos que lo llevó a perder la vida al instante

Nico, perrita mestiza, arribó con convulsiones, fiebre superior a 42 grados, exceso de salivación, encías moradas por falta de oxígeno, se le intentó hacer un lavado gástrico pero falleció antes del procedimiento

Rufián, lomito cruza de labrador que fue ingresado cinco minutos después, que con los mismos signos de convulsiones, poca oxigenación y fiebre alta que se prolongó más de cuatro horas, se le inició un lavado gástrico, tenía hemorragia digestiva, nasal y rectal, también murió. Es el único animalito que tuvo trastornos de coagulación que le provocó hemorragia digestiva

Siberia y su hermana Kiara, signos de envenenamiento iguales a los de las demás víctimas. Tras el lavado gástrico de la perrita Siberia, se obtuvieron fragmentos del veneno de color azul, a Kiara sólo se le indujo el vómito; ambas, tras recibir infusiones de medicamento para prevenir las combulsiones, se encuentran en recuperación en estado estable

Otro paciente fue atendido en la sucursal aledaña al Parque México, también perdió la vida

A todos los pacientes se les suministró vitamina K1, porque al no saber si el veneno es un anticoagulante, que tienen alta potencia y suelen ser letales con una sola ingesta o pocas dosis y que causan hemorragias internas.

“Depende de qué veneno sea puede causar trastornos de coagulación al menos 28 días, a veces, después de convulsiones pueden llegar a quedar secuelas que continúen convulsionando en casa, lamentablemente se hacen epilépticos”, narró la doctora.