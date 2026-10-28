Metro llevará perros y gatos en adopción a Caninata al Mictlán y Can Fest

Perros CTC

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro participará en la Caninata al Mictlán y el Can Fest, que se realizarán este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en la Ciudad de México, con perros y gatos rescatados de las instalaciones del transporte capitalino que buscan una familia.

En ambas jornadas, que se llevarán a cabo de las 11:00 a las 19:00 horas, el personal del CTC presentará a cuatro perros y dos gatos para promover su adopción responsable, además de ofrecer información sobre el trabajo del centro y orientación veterinaria para mejorar el cuidado de los animales de compañía.

Este 31 de octubre y 1 de noviembre, los lomitos del @ctcdelmetro participarán en la Caninata al Mictlán y #CanFest, donde tendrán la oportunidad de encontrar una nueva familia. Siguiendo los lineamientos de nuestra #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, reafirmamos nuestro compromiso con la protección, el bienestar animal y el trato digno a todos los seres sintientes. Adopta y brinda una segunda oportunidad de vida. — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 28, 2026

¿Dónde serán los eventos de adopción?

La Caninata al Mictlán se realizará en el camellón de la avenida Eduardo Molina, junto a la estación San Juan de Aragón del Metrobús. El evento es organizado por la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la alcaldía Gustavo A. Madero y asociaciones civiles dedicadas a la protección animal.

Por su parte, el Can Fest tendrá como sede el Parque de los Venados, ubicado en el cruce de avenida División del Norte y la calle José María Vértiz, en la alcaldía Benito Juárez.

En ambos encuentros se realizarán actividades para promover la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía. También habrá acopio de croquetas, servicios veterinarios gratuitos, talleres sobre derechos y protección animal, actividades culturales y concursos de disfraces para perros.

Lomitos en adopción del CTC del Metro.

¿Cómo adoptar un perro o gato del Metro?

Los animales que participarán en las jornadas fueron rescatados de zonas de riesgo dentro de las instalaciones del Metro y actualmente reciben atención en el Centro de Transferencia Canina.

El CTC informó que actualmente alberga a 43 perros, además de los gatos bajo su resguardo, y que su labor consiste en brindar atención a los animales rescatados de la red de transporte mientras esperan encontrar un hogar.

Las personas interesadas en adoptar podrán acercarse al personal del centro durante cualquiera de los dos eventos para conocer a los animales y recibir información sobre el proceso de adopción responsable.

También es posible acudir directamente al CTC, ubicado en avenida de las Culturas sin número, en la alcaldía Azcapotzalco, a un costado de la estación El Rosario, correspondiente a las líneas 6 y 7 del Metro.

El centro recibe visitantes los 365 días del año, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, y funciona mediante donativos destinados a la atención de los animales rescatados.