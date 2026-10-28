MC propone reforzar evaluación ambiental antes de autorizar obras en CDMX

Impulsa legisladora Paty Urriza fortalecimiento del impacto ambiental en obras de la CDMX

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para fortalecer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la capital con el objetivo de prevenir daños ecológicos derivados de construcciones y desarrollos inmobiliarios.

La propuesta plantea modificar la Ley Ambiental de la capital para robustecer la revisión de los efectos que pueden generar las obras sobre el entorno, de manera que las posibles afectaciones se identifiquen antes de que se materialicen los daños.

Al presentar la iniciativa ante el pleno del Congreso capitalino, la diputada Paty Urriza advirtió sobre el avance de la deforestación en la ciudad, que atribuyó al crecimiento de las construcciones y los desarrollos.

Ante este escenario, sostuvo que es necesario fortalecer las medidas de protección del medio ambiente urbano.

Durante su mensaje, la legisladora señaló que el propósito es priorizar la prevención sobre las acciones correctivas posteriores a la ejecución de una obra, mediante un procedimiento que permita conocer con mayor precisión sus posibles repercusiones ambientales.

Urriza explicó que la iniciativa fue impulsada desde la Comisión de Medio Ambiente de Movimiento Ciudadano y busca establecer mayores garantías dentro del proceso de evaluación, así como reforzar el cumplimiento de las disposiciones ambientales por parte de los desarrolladores.

“La consolidación del trámite permitirá conocer con precisión el impacto ambiental de las obras y garantizar los derechos correspondientes”, sostuvo.

La emecista también indicó que la propuesta tiene como antecedente un marco normativo federal y forma parte de los esfuerzos de su partido para promover medidas de protección ambiental en coordinación con los congresos locales del país.