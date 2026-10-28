Inaugura Coyoacán ofrenda monumental: “Coyoacanenses, más vivos que nunca”

Permanecerá abierta al público hasta el 9 de noviembre, en el Jardín Hidalgo.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, inauguró la ofrenda monumental “Coyoacanenses, más vivos que nunca”, instalada en el pórtico del Palacio de Cortés, donde figuras de cartonería de tamaño natural rinden homenaje a personajes emblemáticos que, con su vida y obra, dejaron una huella imborrable en la historia cultural de la demarcación.

Acompañado por la directora general de Cultura, Hilda Trujillo Soto, funcionarias y funcionarios de la alcaldía, así como vecinas y vecinos, el alcalde destacó la importancia de preservar las tradiciones y reconocer a quienes han contribuido a construir la identidad cultural de Coyoacán.

“El Día de Muertos es una de las tradiciones con mayor arraigo entre las y los mexicanos, y Coyoacán es un espacio inigualable, verdaderamente emblemático, en donde esa entrañable tradición resuena como en ningún sitio.

El alcalde detalló que la ofrenda está dedicada a figuras eternas y universales como Dolores del Río, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, Nieves Paniagua, Agustín Lara, Aurora Reyes, Juan O’Gorman, Concha Michel, Octavio Paz, Columba Domínguez y Juan Rulfo, entre varios más”, comentó.

En su intervención, Hilda Trujillo señaló que esta propuesta artística busca mantener viva la memoria de las figuras que han enriquecido la vida cultural de Coyoacán y acercar su legado a nuevas generaciones.

Explicó que los arcos del Palacio de Cortés se transformaron simbólicamente en “portales de la memoria”, como parte de una intervención artística que integra figuras monumentales de cartón y murales con representaciones en mosaico.

El conjunto conforma una galería dedicada a la memoria coyoacanense, en la que el rótulo popular mexicano aporta color, identidad y unidad visual.

Destacan labor de artesanos

En la elaboración y caracterización de las piezas participaron artesanos del pueblo de La Candelaria y artistas plásticos, quienes imprimieron a la ofrenda una identidad profundamente local.

La dirección artística y producción estuvieron a cargo de la maestra Luz María Meza, con la colaboración de Jair Sosa, creador de los arcos y originario del pueblo de La Candelaria, así como del artesano José San Martín, responsable de la elaboración de las calaveras.

Entre las personalidades homenajeadas se encuentran Raúl Anguiano y Diego Rivera; los fotógrafos Manuel Álvarez Bravo y Guillermo Kahlo; las actrices Adriana Roel y Dolores del Río; la bailarina Nieves Paniagua; el actor Emilio “El Indio” Fernández; el escritor Salvador Novo, y el compositor Agustín Lara, entre otros referentes de la cultura nacional.

La inauguración estuvo acompañada por la Banda Sinfónica de Coyoacán, que ofreció al público el concierto “Ofrenda Sonora”, sumando música a esta celebración de la tradición cultural de la demarcación.

La ofrenda monumental “Coyoacanenses, más vivos que nunca” permanecerá abierta al público hasta el 9 de noviembre, en el Jardín Hidalgo, para que vecinas, vecinos y visitantes conozcan este homenaje a las figuras que han dejado huella en la historia artística y cultural de Coyoacán.