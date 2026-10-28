IECM modifica lineamientos de imparcialidad tras fallo del Tribunal Electoral





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) modificó los lineamientos de imparcialidad, neutralidad y equidad para el proceso electoral local 2026-2027, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral capitalino (TECDMX) que revocó parcialmente diversas disposiciones por exceder las atribuciones reglamentarias del organismo.

El Consejo General del IECM aprobó los cambios luego de la resolución emitida el 22 de octubre en el expediente TECDMX-JEL-445/2026 y sus acumulados, relacionada con las reglas establecidas en el acuerdo IECM/ACU-CG-058/2026.

La sentencia ordenó dejar sin efectos distintas disposiciones relacionadas con programas sociales y acciones institucionales, propaganda gubernamental, comunicación social, publicaciones en redes sociales privadas de personas servidoras públicas e informes de labores y gestión.

El Tribunal determinó que esas normas rebasaban las facultades del Instituto para reglamentar la materia electoral, por lo que debían modificarse los lineamientos aplicables al proceso comicial que renovará cargos locales en 2027.

El IECM precisó que los cambios no eliminan las obligaciones legales en materia de imparcialidad, neutralidad y equidad, ni impiden investigar posibles irregularidades relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada o los actos anticipados de campaña.

El organismo electoral mantendrá sus atribuciones para recibir denuncias, investigar posibles infracciones e integrar procedimientos especiales sancionadores cuando existan elementos que permitan presumir una vulneración de las normas electorales.

Los casos serán analizados de manera individual, con base en la Constitución, la legislación vigente y los criterios jurisdiccionales aplicables. Cuando corresponda, también podrán darse vistas a las autoridades competentes por posibles responsabilidades administrativas o penales, así como por irregularidades en materia de fiscalización electoral.

Prevén retiro de propaganda antes de precampañas y campañas

En otro punto, el Consejo General determinó que la Secretaría Ejecutiva del IECM podrá solicitar la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías para gestionar el retiro de propaganda instalada en la vía pública.

Estas solicitudes podrán realizarse antes del inicio de las precampañas y, posteriormente, antes del arranque de las campañas electorales, con el propósito de favorecer condiciones de neutralidad, imparcialidad y equidad durante el proceso.

El retiro deberá llevarse a cabo dentro del ámbito de las atribuciones de cada autoridad y conforme a la normativa aplicable.

Cabe recordar que las modificaciones a los lineamientos se incorporan al marco de preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, en el que el IECM deberá vigilar el cumplimiento de las disposiciones electorales dentro de sus competencias.