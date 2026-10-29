Atiende DIF Tamaulipas a más de 7 mil mujeres para prevenir y enfrentar el cáncer de mama

Más de 7 mil mujeres han recibido atención mediante los programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas para prevenir, detectar y enfrentar el cáncer de mama, informó el organismo en el marco del Mes Rosa, dedicado a crear conciencia sobre esta enfermedad.

Como parte de estas acciones, el DIF Tamaulipas realizó el encuentro “Prevenir es vivir”, una jornada en la que participaron especialistas en ginecología, nutrición y tanatología. Durante la actividad también se entregaron prótesis mamarias a mujeres sobrevivientes de cáncer provenientes de diferentes municipios del estado.

El organismo es presidido por la doctora María de Villarreal, quien, junto con el gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa programas de atención y acompañamiento para las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Durante el encuentro, Patricia Eugenia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas, destacó la importancia de brindar apoyo a las pacientes durante su recuperación, no solamente con atención médica, sino también mediante servicios que contribuyan a su bienestar físico y emocional.

La funcionaria explicó que el organismo ofrece prótesis mamarias externas, pelucas, turbantes, reconstrucción mamaria y terapias para atender el linfedema, una complicación que puede presentarse después del tratamiento contra el cáncer.

“Queremos que sepan que no están solas”, expresó Lara Ayala al referirse al acompañamiento que reciben las mujeres a través de los distintos programas.

De acuerdo con los resultados presentados, mediante el programa Salud Integral de la Mujer se ha beneficiado a 6 mil 642 mujeres y se han realizado 3 mil 530 estudios, entre ellos mastografías, pruebas de Papanicolaou y detección del virus del papiloma humano (VPH).

Otro de los proyectos es Talismán de Vida, que mantiene campañas para entregar prótesis mamarias, pelucas y turbantes, además de apoyar a mujeres que necesitan una reconstrucción mamaria después de una mastectomía.

Por medio de estas acciones, 405 mujeres han recibido un total de 431 apoyos. Además, otras 25 pacientes fueron atendidas mediante la Campaña de Cirugías de Reconstrucción Mamaria, realizada en coordinación con ALMA Fundación.

La atención también incluye terapias de rehabilitación. En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) se han brindado 2 mil 750 terapias para tratar el linfedema a 50 pacientes con secuelas de cáncer de mama.

Durante el encuentro “Prevenir es vivir”, 36 mujeres sobrevivientes de esta enfermedad, procedentes de Matamoros, Tampico, Ciudad Madero, Güémez, Tula y Ciudad Victoria, recibieron prótesis mamarias.

Asimismo, la doctora Flor Walle Lazo presentó la ponencia “Detección oportuna: tu mejor aliada”, enfocada en la importancia de identificar la enfermedad a tiempo. Las nutriólogas Lucero Elizabeth Medina Torres y Elizabeth Esmeralda Medellín Calderón hablaron sobre la alimentación, mientras que la tanatóloga Karla Edith Martínez Álvarez abordó el acompañamiento emocional durante el duelo y la recuperación.

Con estas actividades, el DIF Tamaulipas busca fortalecer la cultura de la prevención y facilitar el acceso a servicios de atención integral para las mujeres. Las autoridades también resaltaron la importancia de realizar revisiones médicas y acudir con profesionales de la salud para detectar posibles señales de alerta de manera oportuna.