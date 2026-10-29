Confirma FGJ que veneno en Parque España es metomilo

Envenenamiento Veneno en Parque España.

El veneno hallado en cápsulas envueltas en pedazos de carne, que dejó un saldo de cuatro caninos muertos, es metomilo, así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Después de realizarle la necropsia a Rufián, uno de los perritos fallecidos por la intoxicación, el área pericial dedujo que se trata de este tipo de veneno, que es un insecticida y acaricida altamente tóxico que pertenece a la familia química de los carbamatos. No es un medicamento, si no un potente compuesto agroquímico de amplio espectro utilizado en la agricultura para combatir plagas de insectos.

En las revisiones al Parque España, agentes de la Fiscalía han localizado 14 cebos de carne con cápsulas de veneno en el interior. El 27 de octubre se hallaron cuatro, al día siguiente nueve de estos paquetes en el parque y vialidades contiguas y el 29 de octubre una cápsula más.

Al momento, la Fiscalía de Delitos Ambientales en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) tiene abiertas indagatorias por cuatro lomitos envenenados, sin embargo, sólo dos de los tutores han presentado la denuncia formal y permitieron que se le realizara la necropsia a uno de los animales.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció en días recientes que no han recibido información de la FGJ respecto a avances en las indagatorias, acciones de prevención o seguimiento de presuntos responsables.

Incluso, dijo, no le han comunicado si ya fueron revisadas las filmaciones de los tótems aledaños al parque, por lo que una vecina le expuso a la alcaldesa los videos de sus cámaras privadas, con el fin de aportar posibles datos de prueba a la investigación.

Hacia estas declaraciones, fiscal capitalina, Bertha Alcalde, dijo que se mantienen trabajos coordinados con la alcaldía Cuauhtémoc, así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el fin de acelerar las indagatorias.

Elizabeth Meza, médico que auxilió a los lomitos, detalló a Crónica que la FGJCDMX visitó la clínica para recoger los indicios del veneno que se extrajo del cuerpo de los caninos y se llevó los restos del perrito “Rufián” para realizarle una necropsia, con la finalidad de determinar qué sustancia los mató, además, explicó la especialista, la fuerza de este químico hace que invada el organismo de las víctimas en segundos, les genere convulsiones, sangrado y fiebre muy alta.

Debido a su extrema toxicidad, su uso e importación están severamente restringidos o prohibidos en muchos países para usuarios domésticos o no profesionales.

Solo se permite su aplicación comercial y agrícola bajo estrictas medidas de seguridad (uso de trajes impermeables, mascarillas con filtros especiales y gafas). Es altamente letal por ingestión o inhalación, y peligroso por contacto con la piel tanto para humanos como para ganado, mascotas y fauna silvestre.