Diputada se registra para coordinar la transformación en Milpa Alta

Diputada local se registra para coordinar a transformación en Milpa Alta

La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Judith Vanegas Tapia, anunció su inscripción al proceso interno de Morena para aspirar a la Coordinación de Defensa de la Transformación en Milpa Alta, con la intención de dar continuidad a proyectos comunitarios y fortalecer la producción agrícola de la demarcación.

La legisladora, quien gobernó Milpa Alta durante el periodo 2021-2024, señaló que buscará ampliar los apoyos económicos destinados a la productividad del campo en 2027, además de mantener como prioridades la protección del suelo de conservación y el acompañamiento a productores de nopal y cempasúchil.

Vanegas aseguró que cuenta con la experiencia de servir al pueblo desde distintos espacios, con el trabajo legislativo realizado y, sobre todo, con la convicción de que todavía hay mucho por hacer.

“Soy mujer, soy médico, soy de Milpa Alta y mi vocación ha sido siempre servir”, afirmó,

“Hoy tengo una visión más amplia de lo que necesita nuestro territorio. La defensa del campo y el fortalecimiento de la producción en Milpa Alta seguirán siendo mis prioridades”, afirmó.

Vanegas Tapia indicó que respetará los tiempos y las disposiciones de la convocatoria interna de Morena; sostuvo que su aspiración busca dar continuidad al trabajo comunitario y atender asuntos pendientes de la demarcación.

Entre los temas que planteó impulsar se encuentran la seguridad pública, el abastecimiento y la captación de agua de lluvia, los servicios públicos, la protección ambiental y el fortalecimiento de las economías comunitarias.

También mencionó la intención de dar continuidad a la Clínica de las Emociones, la Clínica de Rehabilitación Post COVID y el Refugio Temporal para Mujeres, así como promover una segunda clínica veterinaria en los pueblos de la montaña.

“He aprendido desde la medicina, desde el gobierno y desde el Poder Legislativo que la salud de nuestra gente no puede separarse del bienestar de nuestros animales, del cuidado de nuestros bosques, ni de la protección de nuestra tierra”, subrayó.

La diputada destacó su participación en más de 100 instrumentos y actividades legislativas, entre iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos, dictámenes y efemérides, sobre defensa del campo, soberanía alimentaria, salud pública, bienestar animal, medio ambiente y derechos de los pueblos originarios.

Entre ellas, mencionó el respaldo a los productores agrícolas y la promoción de actividades económicas y culturales, como la Feria Nacional del Mole de San Pedro Atocpan.

La inscripción de Vanegas Tapia se da en el marco del proceso interno de Morena para definir a quien coordinará la Defensa de la Transformación en Milpa Alta. Su eventual designación dependerá de las reglas y los resultados del procedimiento partidista.

Entre sus propuestas recientes destacan reformas relacionadas con la capacitación de docentes en primeros auxilios, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la atención a problemáticas derivadas de las lluvias en zonas rurales y la protección de los datos personales de propietarios de animales de compañía durante los procesos de búsqueda y recuperación.

También ha incorporado el reconocimiento de las festividades de los pueblos y barrios originarios, la protección de la identidad cultural y el fortalecimiento de las economías comunitarias.