No hay identificado responsable de envenenar a perros en el Parque España: FGJ

Parque Sitio donde fue hallado el veneno en el Parque España. (Jorge Aguilar)

La Fiscal capitalina, Bertha Alcalde, aclaró que no se tienen indicios de alguna persona o grupo posiblemente responsable del envenenamiento de caninos en el Parque España y sus inmediaciones, en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras tres días consecutivos de que habitantes hallaron cápsulas azules de veneno envueltas en trozos de carne en sitios aledaños al parque, la institución encargada de procuración de justicia no tiene rastro de un posible criminal.

“Hemos avanzado en la inspección de cámaras, en la realización de periciales, de entrevistas. Hasta ahora no tenemos un probable responsable identificado, pero vamos a seguir trabajando para esclarecer este hecho”, dijo Alcalde Luján a Crónica.

Alrededor del parque están instaladas cinco cámaras del C5 y una más cerca del cruce donde se encontró el veneno la mañana del 28 de octubre. En el segundo día en el que se encontraron los cebos, los vecinos argumentaron que resulta extraño que con el reforzamiento de la vigilancia y difusión de la intoxicación de los animales, no se haya observado a la persona que tiró esta sustancia.