Entrega Rojo de la Vega pruebas a la FGJ del sujeto que envenenó perros en Parque España

Investigación La alcaldesa de Cuauhtémoc entregó datos de prueba para ubicar al agresor. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió a la Fiscalía capitalina para aportar datos de prueba en los que aparentemente se observa al sujeto que envenenó a perros en el Parque España.

De acuerdo con la edil, las imágenes son contundentes para identificar al posible agresor y así se integren a la carpeta de investigación y se ejecute un castigo hacia el criminal.

Los datos de prueba presentados por Rojo de la Vega son videos y fotografías almacenados en una memoria USB, que fueron extraídas de cámaras privadas de los domicilios de los vecinos de la colonia Condesa.

“Muy agradecida por la confianza que me tienen (los vecinos) han sido tres días de estar metida en sus casas, esto se logra con su colaboración y de su mano, si no, no sería posible”.

“Estoy contenta con esto, cumplo con lo que me toca y más, son pruebas contundentes, estoy segura que la Fiscalía va a hacer lo que le corresponde y se va a detener a este agresor”, declaró Rojo de la Vega al exterior de la Fiscalía capitalina.