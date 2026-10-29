Azcapotzalco rinde homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas

Funcionarios de Azcapotzalco acudieron a despedir al ingeniero.

La presencia de Cuauhtémoc Cárdenas en Azcapotzalco durante sus campañas políticas y su gestión al frente del entonces Distrito Federal dejó una huella en la vida pública de la demarcación, recordaron representantes de organizaciones y funcionarios locales que acudieron a despedir al ingeniero.

Entre ellos estuvieron José Antonio Ambriz Pérez, Fernando Rosique Castillo, Fernando Rosique Briseño y Roberto Zárate Hernández, integrante de la Asamblea de Barrios, quienes han participado en distintas causas vinculadas con el cardenismo en territorio tepaneca.

Fernando Rosique destacó que Cárdenas mantuvo presencia en barrios, pueblos y colonias de Azcapotzalco durante sus recorridos proselitistas y su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Como parte de ese legado, mencionó instalaciones y espacios públicos que, aseguró, continúan en funcionamiento, entre ellos los cuarteles de la Policía Auxiliar del sector Clavería, el Parque de los Pericos, en El Rosario, y el Centro de Desarrollo Comunitario de San Antonio.

También recordó la intervención realizada en el corredor comercial de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, en colaboración con la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Coca-Cola.

Rosique señaló que la presencia del ingeniero también fue significativa en colonias como la Unidad Habitacional El Rosario, San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa, Pro Hogar, el Centro de Azcapotzalco y San Antonio, donde encabezó actos políticos con amplia asistencia.

A través de estos recuerdos, los representantes locales destacaron la influencia que tuvo Cárdenas en la organización política y las causas sociales de Azcapotzalco, una demarcación que formó parte de sus recorridos y de su trayectoria pública.

“Su legado también dejó marca en esa demarcación territorial”, destacó Rosique.